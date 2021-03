Guardia Nacional Balea camioneta en La Isla

Hasta el cierre de esta edición no se tenía el aseguramiento de armas y mucho menos, testigos que señalarán la acción de los Guardias que motivarán a abrir fuego, como tampoco versiones de testigos que indicaran el intercambio de disparos para arremeter de esta manera, contra los tripulantes de la Camioneta Np300.

Cabe mencionar que durante el recorrido la unidad de la Guardia Nacional circulaban sin códigos que alertara al conductor de la camioneta ; por lo que se presume que por temor emprendió la huída, siendo alcansado por las balas de los gendarmes, por lo que el particular se encuentra grave en un hospital de la ciudad de Poza Rica.

