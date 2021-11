Guardia Nacional condena agresión de migrantes contra sus elementos en Chiapas

Foto: Jacob García/ El Universal

Arriaga, Chiapas.- La caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado 23 de octubre con destino a la Ciudad de México, reanudó su ruta hacia Chahuites, Oaxaca, después de haber permanecido las últimas horas en la localidad de Arriaga.

El activista Irineo Mújica, integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras, señaló que los migrantes en un inicio habían decidido durante la mañana no ir hacia Oaxaca por temor a ser interceptados en las vías desoladas de la zona por la Guardia Nacional o ser reprimidos por sus habitantes. No obstante, luego de una asamblea grupal decidieron retomar su plan original al no conseguir medios de transporte que facilitaran su llegada a Tuxtla.

“Oaxaca ha sido muy represiva con los migrantes (…) Es donde están regresando a todos, y la caravana viene muy lastimada (…) Necesitamos empezar a tomar ‘aventones’ para poder avanzar un poco más sin lastimar tanto a los migrantes”, dijo Mújica a The Associated Press.

El activista Irineo Mújica, de la organización Pueblos sin Fronteras que viaja con la caravana, acusó a Oaxaca de ser un estado represivo con los migrantes.

Además, señaló que es una zona de influencia del sacerdote Alejandro Solalinde, de quien dijo que dejó de defender a los migrantes, según declaraciones recogidas por la agencia AP.

En respuesta a las afirmaciones el activista, Solalinde expresó a la AP que el integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras vela por los intereses «geopolíticos» de Estados Unidos:

“Mújica hace muchos años que no vela por los intereses de los migrantes, sino de Estados Unidos, y él defiende los intereses geopolíticos de Estados Unidos y seguramente no lo hace por amor al arte”.

El sacerdote también acusó a Mújica de “usar a los migrantes”, y agregó que “si los quisiera permitiría que el Instituto Nacional de Migración les dé los permisos de visitantes por razones humanitarias que les ofrece, y con eso dejarían de estar sufriendo en una caravana”.

Por su parte, el INM aseguró el sábado en un comunicado que mantiene la ayuda humanitaria a la caravana migrante y que se mantiene pendiente “para seguir brindando atención médica, asesoría y auxilio”.

