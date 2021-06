Gutiérrez Zamora reporta saldo blanco tras paso de onda tropical

Gutiérrez Zamora, Ver.– Según informes de la Dirección de Comunicación Social de éste municipio, la onda tropical que se registró hace dos días en la entidad no causó daños graves y afortunadamente, ninguna situación qué lamentar.

Osvaldo Carmona, titular de la dependencia en mención informó que las dependencias de rescate sólo atendieron reportes de ramas caídas, algunos sitios donde la energía eléctrica se fue por instantes, algunas calles con acumulamientos de agua, uno que otro automóvil «tirado» pero nada grave.

Señaló que el alcalde de Gutiérrez Zamora, personalmente y con apoyo de elementos de Protección Civil se dieron a la tarea de recorrer la ciudad y sus comunidades, para inspeccionar posibles daños que dejara el fenómeno meteorológico pero reiteró, afortunadamente no hubo nada qué lamentar.

El funcionario municipal afirmó que las inspecciones continuarán:

«Hasta el momento no hay afectaciones pero debemos seguir en alerta… no bajaremos la guardia… los cuerpos de rescate están al pendiente no solo de los fenómenos naturales, también de cualquier llamada de auxilio que pudiese ocurrir…