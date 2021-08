Habitantes de comunidades en Tuxpan reclaman apoyos

Tuxpan, Ver. – Como pudieron salir de las comunidades asentadas en la carretera estatal Tuxpan- Cazones, se trasladaron a la cabecera municipal para exigir a las autoridades se les brinde apoyo de láminas, despensas y materiales para reconstruir sus viviendas, el grupo de más de 40 personas que acudieron al palacio municipal, mencionaron que desde el sábado que los afectó el huracán “Grace” ninguna autoridad municipal los ha visitado por lo que decidieron presentarse en el palacio municipal para solicitar lo anterior.

A decir del comisariado ejidal de la comunidad El Sacrificio, José Luis, refirió que de nada sirvió acudir al ayuntamiento a solicitar apoyo, pues quien los atendió fue el secretario del ayuntamiento.

“Él no tiene ninguna autoridad, no puede resolver nuestro problema, nosotros queremos respuestas no que nos escuchen, queríamos sostener la plática con quien nos dé solución porque esta persona nada más nos dijo que tuviéramos calma, pura promesa nada en concreto”