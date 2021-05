Habitantes de la colonia Tajín le refrendan su confianza a Lalo Velázquez en PR

Cazones, Ver. – No hay duda que la profesora Guadalupe Rubí Trinidad Escelente es la futura presidenta municipal de este hermoso municipio, dicho esto por los recibimientos que le dan en cada comunidad que visita en busca del voto que la lleve al triunfo, este seis de junio.

La amas de casa y hombres del campo le expresan su respaldo para llevarla a la victoria, este próximo 6 de junio, mientras tanto Rubí Trinidad Escelente, les reafirma que esta confianza que le brindan “Las puertas de la presidencia municipal siempre estarán abiertas y los atenderé y buscaré las mejores soluciones a sus peticiones y como su presidenta no les voy a fallar”.

De esta manera se expresó Rubí Trinidad Escelente ante cientos de personas concretadas en la comunidad de Plan de Limón, y con una emoción que se reflejaba en su rostro, por el recibimiento recibido, agradeció estas muestras de cariño.

Rubí Trinidad Escelente con voz firme señaló:

“Estoy con ustedes, que me acompañan y me muestran su cariño y como mujer les digo, soy mujer de palabra, y como su presidenta que segura estoy, que o su voto tomaré posición el próximo 1 de Enero del 2022, no les vos defraudar, vamos todos a votar este 6 de junio por el Partido Acción Nacional”.