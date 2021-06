Habitantes de Misantla se manifiestan en el OPLE, no quieren al «Coyame»

Poza Rica, Ver .– A más de siete días la empresa contratada para la recolección de la basura ha desatendido colonias y el centro de la ciudad dicha recolección, al grado que a diario se puede observar el cúmulo de basura, dando una mala imagen a quienes nos visitan.

Foto: Noreste

Cabe señalar que la empresa PASA, S.A. de C.V., a raíz de no cumplir con las obligaciones laborales de sus trabajadores, estos se vieron en la necesidad de realizar un paro y después de un diálogo con falsas promesas los culminó a trabajar.

Pero al no cumplirles con el ofrecimiento los trabajadores, no están prestando el servicio y dejando la basura en plena calle del primer cuadro de esta ciudad petrolera, por lo que el ayuntamiento se ha visto en la necesidad de disponer de unidades para no dejar de prestar este servicio a la población.

Foto: Noreste

Por lo que sería necesario que se hiciera una revisión del contrato establecido con esta empresa y si no pueden con el paquete, que dejen que otra empresa venga a realizar la recolección de la basura.

Por Gabino Escamilla Hernández

También te puede interesar ver: Trabajadores de PASA realizan paro de labores