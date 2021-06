Habitantes de Poza Rica mantienen protesta permanente en pozo petrolero

Poza Rica, Ver. – De acuerdo con el Director de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, José de Jesús Luna Kuri en el centro de la cuidad se tienen detectadas 16 estructuras que en su momento funcionaron como puestos de revistas, pero que hoy se encuentran abandonadas y que deben ser desalojadas de las aceras, ante el peligro que representan para la población.

Indicó que en un estudio previo realizado en la ciudad, para determinar el número de casetas abandonadas, se encontró que la mayoría de estas estructuras son remolques chatarra abandonados en el primer cuadro de la ciudad, que sirven como basureros e incluso guarida de animales ponzoñosos.

Indico que hasta el momento se han retirado un promedio de 40 casetas abandonadas, de las cuales cinco se entregaron a los dueños, que así lo solicitaron, a sus viviendas, el resto que se quedaron en el abandono, fueron destruidas y desmanteladas, entregadas al fierro viejo.







El director aseveró que en ningún momento el personal del área de Comercio, ha pedido dinero o alguna gratificación, para no desinstalar las estructuras abandonadas, «nosotros tenemos las manos limpias desde el 2018, no hemos pedido una dádiva mi una remuneración, por este tipo de actos, dijo luego de ser señalado por un propietario de una caseta, de solicitarle dinero a cambio de no desalojar su puesto.

Cabe mencionar que este tipo de acciones forman parte de un programa de reordenamiento comercial, que aplica el Ayuntamiento en toda la ciudad, pero en especial en la zona centro del municipio que está invadida aún de casetas abandonadas.

Por Isaac Carballo Paredes