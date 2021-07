Habitantes de San Lorenzo Tajín claman agua para sus hogares

Papantla, Ver.– Comerciantes y artesanos de la zona arqueológica el Tajín, esperan con ansias la reapertura de este centro ceremonial, desde que inició la pandemia no ha sido posible ofertar sus productos, pues no hay turistas a quién venderles, sobre todo lamentan estar olvidados de las autoridades federales y estatales pues hasta la fecha no han recibido ningún tipo de apoyo.

Los afectados mencionan que a pesar de encontrarse en periodo vacacional, apenas si hacen su arribo pequeños grupos de turistas, las ventas se han desplomado y esto genera graves pérdidas económicas.

Indicaron que les habían informado que en este período vacacional se reaperturaría la zona arqueológica, pero debido a que el semáforo epidemiológico está en color naranja, debido al aumento de los casos de Covid-19, por la tercera oleada, dicho lugar no reúne las condiciones para el ingreso de personas a este centro ceremonial.

Uno de los artesanos comentó que en todo este tiempo de pandemia, ha sufrido graves pérdidas económicas que ascienden a los cuarenta mil pesos, sus productos y ropa se mojaron y la humedad, provocaron que se echara a perder.

«Apenas y si vendemos 200 pesos y eso si bien nos va, pero hay días que no vendemos nada, de apoyos del gobierno estatal o federal, desde que inició la pandemia no hemos recibido, hemos subsistido por nuestra cuenta, pero la situación se torna más difícil» agregó un artesano.

Por último los comerciantes y artesanos señalaron que esperan y mejore la situación, pues otro cierre de sus locales por la tercera oleada del Covid-19, no resistirían, por lo que esperan los próximos meses a que cambie el semáforo epidemiológico en el estado de Veracruz, para que puedan entrar los turistas a este centro ceremonial que lleva cerrado un año cuatro meses a causa de la pandemia.

Por Delhy Galicia

