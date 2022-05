«Hackean» al líder estatal del PRD Veracruz

Xalapa, Ver.– En los últimos meses la Universidad Veracruzana ha acumulado 32 quejas por acoso y violencia contra estudiantes mujeres, esto en el periodo de septiembre del año a la fecha, es decir, en lo que va del rectorado de Martín Gerardo Aguilar Sánchez.

De acuerdo al rector, además de los maestros, los alumnos también son señalados por dichas agresiones y advirtió que en el caso de los docentes, cuando se comprueba su culpabilidad son sancionados o cesados.

“Hablamos de 32 quejas, de acoso y de violencia”. Son señalamientos en todas las regiones. Hay veces que hay quejas en relación a estudiantes”.

Cuestionado este sábado sobre la marcha de estudiantes de Psicología quienes han reclamado a la UV la supuesta tolerancia a maestros que han violentado a las y los estudiantes de distintas formas, específicamente con el discurso como el caso reciente del maestro Raúl Augusto, Martín Aguilar dijo que darán seguimiento a la demanda y justificó que en ese caso, el maestro exhibido a través de un video en el que en clase recomendó a las víctimas de violación olvidar las agresiones y les reprochó no denunciar en tiempo, el señalado pidió su jubilación que procedió de inmediato, lo que dijo, imposibilitó a la UV de aplicarle una sanción.

“El profesor se jubiló, aunque hubo un señalamiento, se viralizó. Nuestra posición es que no estamos de acuerdo con esa visión y perspectiva”. “Metió su jubilación”. “La administración no es que lo proteja. Lo que hacen los profesores en general es que anticipan su proceso de jubilación, meten su solicitud y tienen su proceso de autorización, es lo que hizo este profesor. No hubo tiempo de hacer un proceso distinto”.