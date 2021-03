Haití Sub-23 golea 15-0 a selección de aficionados mexicanos

Haití.- Concacaf es un mundo sin igual en el futbol porque cuando creímos haberlo visto todo, aparece esta historia increíble de un grupo de aficionados mexicanos que viajó hasta Haití ¡porque los invitaron a jugar contra la Selección Preolímpica de ese país!

Sin entrenar, sin dietas especiales, tampoco concentraciones y mucho menos partidos de alto nivel, una selección de aficionados tricolores se desplazó hasta ese país caribeño para un partido que Concacaf avaló y del que salieron con una derrota 15-0.

Integrante de la “Selección Mexicana”, Norberto charló con Mediotiempo para explicar cómo vivió la experiencia de ser “profesional” por un día, pues ese fue el trato que recibieron en la isla el sábado pasado contra los llamados “Granaderos”, que competirán en el Preolímpico de Concacaf en las próxima semanas en Guadalajara.

“La cancha estaba muy bien, es un campo nuevo en donde juega la selección (de Haití). Siempre estuvimos muy bien cuidados por la embajada y el embajador nos estuvo acompañando en todo momento. Tuvimos el servicio del Ministerio del Deporte de Haití, nos brindó transporte y seguridad, nos trataron muy bien”, nos contó Norberto, que pudo pisar la cancha del Estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe.

Si bien el marcador ha generado burlas, Norberto y sus demás compañeros se quedan con la grata experiencia que vivieron, pues dejaron de ser aficionados para pararse en la cancha, escuchar el protocolo oficial de Concacaf y entonar el himno mexicano.

“El turismo deportivo es algo que te llama la atención, esto nos deja la experiencia de que uno que no es jugador profesional vivimos un partido como tal. Concacaf hizo una ceremonia protocolaria como en un partido profesional. Muchos se burlan, hasta de los que no fueron, pero no tuvieron los tamaños para ir”, refirió.

Este combinado se armó con seguidores de la Selección Mexicana que suelen acompañar al Tri en competencias internacionales como los Mundiales.

Provienen de ciudades como Tijuana, Veracruz, Ensenada, Ciudad de México e incluso de Denver, en Estados Unidos. El viaje fue auspiciado por ellos mismos, el representante de la Selección de Aficionados contactó a la Federación Haitiana de Futbol para poder disputar un partido que las autoridades de la isla aceptaron.

Poco a poco el equipo se fue conformando, no eran los habituales, varios de ellos se unieron por primera vez. Todos tienen como pasatiempo el jugar futbol en la calle, el barrio, la colonia, pero ninguno lo practica ni a nivel amateur.

