Hallan a niño que fue raptado en Edomex

México. – Andro Nava Ruiz, el joven atacado con un tabique en un restaurante de la colonia Roma, perdió el olfato y el gusto, informó este jueves Manuel Nava, padre del joven que ya fue dado de alta del hospital.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Manuel dijo que su hijo también sufre un cuadro depresivo y que no desea salir a la calle luego del ataque. Por otra parte, el padre del joven aseguró que el agresor ya había agredido a otras personas anteriormente.

“Él ya fue dado de alta para que se fuera a casa, pero sigue estando en peligro porque la situación se puede complicar. Tiene secuelas, no tiene olfato y gusto y no sabemos si lo recupere. Está muy deprimido y no quiere salir a la calle nunca más”, dijo el padre.