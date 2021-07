Hallan a tuxpeña en precario estado de salud en Xalapa

Tuxpan, Ver. – Construcciones de casas y edificios se encuentran paradas, en obra negra, pues la situación económica no alcanza para seguir con la construcción de la misma, y es esta situación la que está dejando sin trabajo a cientos de personas que se dedican a la plomería y albañilería.



«Tenemos hambre, no tenemos apoyos, no nos ha caído ninguna chambita y tenemos familia que mantener», es el clamor constante de los ciudadanos, quienes desesperados por la falta de trabajo piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno, apoyo alimentario y económico, en esta ocasión fueron los albañiles, quienes sentados en las escalinatas de la santa iglesia catedral claman apoyos.

Foto: Obras a medias en Tuxpan.



A decir del señor Silvestre Rojas, con más de 65 años, quien a pesar de pertenecer a uno de los sectores más vulnerable de ser contagiado por el virus COVID-19, lleva meses si trabajar, “no hemos tenido ninguna chambita”, el al igual que el resto de sus compañeros, llegan puntual a la cita desde las 07:00 de la mañana se reúnen en ese punto, en espera de que alguien pase solicitando el trabajo de albañilería, plomería, electricidad o cualquier otro tipo de trabajo.



“Llevamos varios días sin trabajar y como de costumbre, desde temprano nos reunión aquí en espera que caiga algo para poder llevar algo a la casa, mis nietos siempre esperan que llegue yo, porque saben que les llevo algún dulce, o galletas, pero ahorita ni para la comida me alcanza”.





Foto: Albañiles, quienes sentados en las escalinatas de la santa iglesia catedral claman apoyos.

Relató que al no tener dinero tiene que caminar varias cuadras para llegar a las escalinatas, en espera de que el día sea mejor que el de ayer , “Tengo solo un peso en mi bolsa, me viene caminando desde la parada del Túnel con la esperanza de que hoy caiga algo, pues la desesperación comienza a apoderarse de uno, hay deudas que pagar porque no pueden esperar, deudas como el agua, la luz, no hay dinero y nadie quiere prestar ahorita porque no hay como pagar”.



Por Martha Hernández