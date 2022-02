Hallan a un hombre ejecutado en Martínez de la Torre

Vega de Alatorre.- Un joven de 28 años de edad fue asesinado a balazos en la colonia Deportiva, en el municipio de Vega de Alatorre, donde los agresores lograron escapar.

El hecho se registró la mañana de este jueves, cuando vecinos de la calle 20 de Noviembre, de la citada colonia escucharon detonaciones de arma de fuego.

Los testigos al salir para ver qué ocurría, se percataron que un sujeto identificado como Ivan A.M., alias El Karioto, de 28 años de edad se encontraba lesionado con varios impactos de bala.

Foto: Vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego.

Los testigos pidieron auxilio al número de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a personal de diversos cuerpos policiacos, quienes tras su arribo confirmaron que el agraviado ya se encontraba sin vida.

La zona fue acordonada y requerida la presencia del Ministerio Público, quien más tarde acudió a tomar conocimiento del homicidio, donde sus agresores lograron escapar.

Foto: Murió tras recibir impactos de bala.

Posteriormente la autoridad ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al Servicio Médico Forense; hasta el momento se desconocen las causas por las cuales fue asesinado.

Por Arturo Espinoza.

