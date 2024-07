Hallan droga en Operativo de Tránsito y Policía Municipal en Papantla

Papantla, Ver.- Elementos de Tránsito del Estado y Policía Municipal realizaron sorpresivo operativo contra motociclistas sin casco, y en una de las revisiones hallaron droga entre las pertenencias de uno de esos conductores.

Las acciones iniciaron en diferentes puntos de la ciudad, pero cuando se montó el retén entre las calles Morelos y Aquiles Serdán, los elemento de ambas corporaciones iniciaron la revisión por falta de casco y otros aspectos. Al menos ocho motociclistas fueron interceptados.

No traía casco, fue intervenido en el retén, y en la revisión de la Policía Municipal se le encontró marihuana, entre otros paquetes, de los cuales no se sabe hasta el momento si todos eran de esa hierba. La identidad del probable narcomenudista aún no ha sido revelada.

Por Sabino Bautista Juárez