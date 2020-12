Hallan embarcación abandonada llena de cocaína en Islas Marshall

Estados Unidos.- Los diarios The New York Times y The Washington Post, dieron a conocer que una trabajadora de salud en Alaska, Estados Unidos, tuvo una grave reacción alérgica después de recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer.

La reacción alérgica ocurrió el martes y la persona estaba en condición estable después de ser hospitalizada. La mujer de mediana edad no tenía antecedentes de alergias, pero tuvo una reacción anafiláctica que comenzó 10 minutos después de recibir la vacuna en el Hospital Regional Bartlett en Juneau, Alaska.

Una portavoz de Pfizer, Jerica Pitts, advirtió que la empresa todavía no tiene todos los detalles del caso pero está trabajando con las autoridades sanitarias locales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aconsejado a las personas con alergias que consulten a sus médicos para asegurarse de que no son alérgicos a ninguno de los componentes de la vacuna.

Los científicos no saben con precisión qué componente de la nueva vacuna está implicado en la respuesta alérgica grave de Alaska y las dos británicas.

