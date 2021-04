Hansi Flick renucia al Bayern Múnich

Alemania.- Sorprendente decisión la que ha tomado Hans-Dieter Flick, técnico que ha sido capaz de conquistar el sextete con el Bayern Múnich. Después de dar su brazo a torcer contra el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el míster habría tomado la decisión de abandonar su cargo al final del presente curso. Una cuestión que, dicho sea de paso, se venía rumoreando desde hace tiempo en el seno del gigante bávaro.

«Quiero rescindir mi contrato este verano, eso es un hecho. Para mí, era importante que el equipo se enterara por mí. Ya se lo dije a los responsables después de nuestra eliminación en la Liga de Campeones durante la semana. No ha sido una decisión fácil para mí», ha señalado ante los micrófonos de Sky Alemania. Un Hansi Flick que, dicho sea de paso, permanecía ligado con el flamante ganador de la Bundesliga hasta mediados de 2023.

A pesar del varapalo sufrido contra los galos, hay que reconocer que se trata de una decisión bastante llamativa. Es cierto que el nivel exhibido por el Bayern está lejos de la supremacía del curso 2019-2020, pero, salvo sorpresa de última hora, prolongará su hegemonía en Alemania. Aun así, el que todavía ejercerá como míster de los germanos se ha decantado por tomar la puerta de salida del Allianz Arena este verano.

También ha añadido que «soy un fanático de este club. Gerd Müller, Paul Breitner y Karl-Heinz Rummenigge fueron mis ídolos de la infancia. Estoy agradecido al club por la oportunidad que me ha dado de convertirme en entrenador. Está claro que la selección es una opción que todo entrenador debe considerar. Estas últimas semanas no han sido fáciles para mí, estaba en proceso de informar al club y a mi equipo, lo cual era muy importante. No hay nada más que decir».

