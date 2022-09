Hasta en 90% disminuirán tarifas de arrastre de grúas con nuevo reglamento

Xalapa, Ver.– Amparado en sus «derechos laborales» el libidinoso empleado del IMSS que al parecer intentó abusar de una mujer derechohabiente, sigue trabajando, pero «fue removido a otra área donde no tiene contacto con pacientes».

Así lo da a conocer la oficina de Comunicación Social de la delegación Veracruz Norte del IMSS, quién además justifica que se invitó a la afectada a presentar su queja en el Módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente.

Es decir, el sujeto no fue separado de sus funciones, sólo cambió de área, como lo informa y reconoce la propia institución, no obstante que se trata de una falta grave e incluso podrían tipificarse diversos delitos que la ley sanciona con penas administrativas y cárcel, mientras para el IMSS simplemente amerita presunto encubrimiento y un cambio de departamento.

La delegada del IMSS, María de Lourdes Carranza Bernal, se lava las manos

En virtud de que el caso de presunto acoso sexual en la UMF 73 del IMSS se hizo viral, a través de las redes sociales varios ciudadanos preguntan ¿Qué habría hecho la delegada María de Lourdes Carranza Bernal si la ultrajada hubiese sido su madre, una hija o una hermana? ¿Estaría conforme con saber que el individuo que al parecer cometió el abuso, siga trabajando tranquilamente y cobrando su quincena como si nada hubiera pasado?

Médicos que solicitaron el anonimato, dijeron a Noreste que la delegación Veracruz Norte no tiene pies ni cabeza, la capacidad de atención está rebasada, el trato es muy deficiente, no hay medicamentos ni otros insumos y a estas fechas, ya no hay consultas de especialidad hasta 2023 y para solicitarlas debe acudir en noviembre para agendar.

Los galenos opinan que urge un cambio de delegada porque a Lourdes Carranza Bernal le quedó muy grande el cargo y encima de todo parece proteger a depravados.

Por Severo Mirón