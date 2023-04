Hay la posibilidad de que se venda el avión presidencial: López Obrador

México.– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que hay algunas partes del país hay resistencias por parte de la delincuencia para impedir la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, sobre todo en el norte del país y en el estado de Guerrero.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que esta situación no puede ser “a contentillo” y que se deben levantar los cuarteles de dicho cuerpo policiaco federal para cuidar la seguridad de los ciudadanos.

«Desde luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles. Hay resistencias, amenazas, a veces de que no nos permiten ocupar un predio, al final se logra la instalación de un cuartel. Esto nos ha pasado en el norte y también en el caso de Guerrero”, dijo.

“Insistimos que se van a instalar todos los cuarteles de la Guardia Nacional. No hay ninguna región en donde impere, domine en absoluto la delincuencia. En todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército y vamos a continuar así”, argumentó.

“Ahí (en Villa de Ahumada) no querían que se construyera un cuartel y fui a la inauguración. En la mayoría de los casos se permite y se realizan los cuarteles. No es a contentillo, no es que si quieres o no quieres, es que se tiene que proteger a la gente con la guardia nacional y es lo que se está haciendo”, indicó.