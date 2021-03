Hay que cuidar a todos los ciudadanos no solo a los candidatos: Alcalde de Veracruz

Veracruz, Ver.- La firma del «Acuerdo Veracruz por la Democracia» fue calificada como absurda por parte del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, quien aseveró garantizar la seguridad debe de ser para todos los ciudadanos, no solo para los aspirantes a un cargo público en este 2021.

De la misma manera, mencionó que unicamente firmaron el convenio el partido oficial (MORENA) y los partidos afines a ellos (PVEM, Fuerza por México, PT, Encuentro Solidario, Unidad Ciudadana, Redes Sociales Progresistas y Partido Cardenista; faltando por firmar, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Podemos y Todos por Veracruz).

Foto: Alejandro Ávila

«Todos estamos obligados a aplicar la ley, siempre lo he dicho, la seguridad debe de ser para todos y todas en todo momento, no podemos decir, solo vamos a cuidar a los candidatos. Tienen que cuidar a todos los ciudadanos todo el tiempo, la estrategia de seguridad no puede ser dirigida a una sola persona, a un solo grupo de personas, deben de ser dirigidas a toda la sociedad», subrayó.

Este martes se dio el banderazo de inicio de obra en la calle Guacamayas, misma que da acceso a los fraccionamientos Albatros y El Fénix, aproximadamente 630 metros lineales serán remodelados en concreto hidráulico y se colocará el drenaje para que posteriormente los vecinos puedan conectarse a la red; el monto total de la inversión supera los 22 millones de pesos.

El edil panista señaló que esta había sido una de las solicitudes más constantes en los Miércoles Ciudadanos, y si bien no se había podido concretar hasta este último año de administración, se debía a que existía un problema legal de regularización, mismo que tardaron dos años en concretar para poder finalmente ejecutar la obra que iniciará a finales abril y terminará en aproximadamente cuatro meses.

Por Alejandro Ávila