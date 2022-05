Héctor Parra – Conflicto de intereses y dictamen tendencioso

TRAS LA VERDAD

Claudia Sheinbaum y Martí Batres, afirman que la empresa noruega que elaboró el tercer dictamen forense resultó que tiene conflicto de intereses y es tendencioso. Olvidaron que esa empresa es una de las mejores a nivel mundial en materia de peritajes, por esa razón la contrataron.

A ver. Primero, el gobierno de la Cdmx no tiene ninguna facultad para solicitar un dictamen que determine las causas del accidente de la Línea 12 del Metro. Segundo, la Fiscalía de la Cdmx es responsable legalmente de ello ¿Para qué quiere el dictamen Claudia Sheinbaum? Sheinbaum no ha dado a conocer el peritaje, solo atina a descalificarlo. Seguramente no les resultó como esperaban y ahora se quejan.

Tercero, las autoridades de la Cdmx quieren un dictamen político y no técnico, para encubrir a los verdaderos responsables del accidente; entre las causas fundamentales fue la falta de mantenimiento a las instalaciones. Ello es evidente.

Tanto Claudia como Martí, desvelan su verdadera intención. No se quejaron de los 2 primeros dictámenes. Pero, del tercer dictamen se inconforman, según ellos porque es más un discurso político que un dictamen.

Ha trascendido que el tercer dictamen versa sobre la falta de mantenimiento como una de las casusas del accidente. Eso es lo que no les ha gustado a los políticos, quienes denodadamente quieren deslindar de responsabilidad a los funcionarios de Morena. No pudieron “manipular” a la empresa, por eso ahora la acusan de incompetente, tendenciosa y con el problema de conflicto de intereses.

Martí Batres, asegura que los dictámenes de los peritos de la Fiscalía son adecuados; que la Fiscalía realiza la investigación central y su trabajo tiene la validez legal.

¿Entonces? ¿Para qué diablos gastan 20 millones de pesos en un dictamen que no tiene validez legal? Según Martí, carece de relevancia el dictamen de la empresa noruega, dado que no se trata de un trabajo profesional.

Una vez más ¿Para qué se metieron en un tema que no les compete?

El resultado final les perjudica, seguramente determina que no hubo mantenimiento en tiempo y forma, lo que pudo evitar el percance; ahora no encuentran cómo salir del atolladero en el que ellos mismos se metieron por intentar encubrir a los responsables del accidente, muerte y lesionados de pasajeros de los vagones del Metro. Querían un peritaje a modo.

Es irrelevante el dictamen de la empresa, aseguró Martí ¿Irrelevante? Los primeros 2 dictámenes sí fueron relevantes, tanto que los presumieron; pero, el tercer peritaje lo ocultan. La empresa noruega DNV no es improvisada, es altamente profesional, dados sus antecedentes. De acuerdo a su página de internet, DNV es uno de los principales proveedores de certificación, aseguramiento y gestión de riesgos del mundo. Opera en más de 100 países y cuenta con 15 mil profesionales.

Bajo ese prestigio, el gobierno de la Cdmx fue quien le dio la importancia a la empresa, por eso la contrataron de inmediato, interrumpiendo e interviniendo en la labor de la Fiscalía. Ahora no les parece importante e interesante, dada la metodología, según Batres; la empresa siguió otra metodología distinta ¿Cuál metodología pidieron a la empresa?

Ahora resulta que el político Batres es experto y los profesionales no supieron hacer su trabajo ¡Están entrampados en sus propias mentiras!

Cuarto, la empresa aseguró, por escrito, que ya entregó el tercer peritaje en apego a lo contratado, asegurando que no hay conflictos de interés y los peritos internacionales responsables del realizar el dictamen son de alta calidad. Sheinbaum, al igual que AMLO amenazó con intentar acciones penales, con la finalidad de intimidar a la empresa. Veremos quién gana este conflicto que pretenden ocultar los entrometidos.

Sheinbaum también aseguró que demandarán la rescisión del contrato con la empresa noruega. La empresa le respondió al afirmar que: ¡Ellos cumplieron con lo pactado en el contrato!

Martí Batres, secretario general de la Cdmx, en defensa de Sheinbaum dijo que es un “reporte” que da a múltiples interpretaciones y lecturas, y terminó como un guion político, seguramente fue realizado por alguno de los personales que laboran en la empresa, sería aquel que tiene conflictos de interés y esa persona pudo ser quien elaboró la parte política del dictamen.

De un asunto contractual eminentemente técnico, pasaron al conflicto político. Todo porque, seguramente, el peritaje revela la responsabilidad de funcionarios de gobierno y eso les molestó sobre manera. De ahí el manejo del descrédito para la empresa y las amenazas de demandas, incluso de naturaleza penal. Los morenistas siguen mismo camino que les traza AMLO, también aquel que los legisladores de Morena que quieren encausar procesando penalmente a las y los legisladores que votaron en contra de la iniciativa de AMLO.

Lo que importa de todo esto, es saber, conocer técnicamente por qué se sucedió la tragedia. La Fiscalía no tiene nada después de un año y no dice absolutamente nada; el tema lo llevaron a la arena política. Por lo tanto, según las autoridades de la Cdmx el último peritaje no sirve para una conclusión.

Dijo Batres que la empresa noruega trabajó poco profesional. Político sinvergüenza.

Resulta que el político sabe más que los profesionales de la materia técnica, así son los tramposos, echan culpas a terceros. Batres abundó, dijo que uno de los elementos en lo que basa su “reporte” no se dan a través de un “Google map”, que raya en la frivolidad y al gobierno de la ciudad no le sirve para complementar las investigaciones correspondientes ¿Investigación paralela al de la Fiscalía? ¡Eso es ilegal!

Así que Martí Batres, concluye en que el “reporte” (no sabe diferenciar entre un simple reporte y un peritaje forense especializado) carece de toda validez jurídica, el que vale es el de la Fiscalía de la Cdmx.

Conclusión. Resultaron molestos porque el peritaje de la empresa noruega seguramente responsabiliza (sin imputar a nadie ni decir nombres), a funcionarios de Morena. Es indudable que esos responsables del grave suceso, no le dieron el adecuado mantenimiento, causa de la muerte de muchos inocentes y lesiones a una centena de usuarios. Esa es su gran molestia, por eso desestiman el peritaje, no el reporte.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

