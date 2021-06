Héctor Parra – Abren periodo de reflexión ¿por quién votar?

TRAS LA VERDAD

De acuerdo al artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este día concluyen las campañas intermedias de 90 días. Periodo inédito causado por la fuerte violencia delincuencial; transitar en medio de una pandemia por el Covid-19, muy mal atendida que ha causado más de 300 mil muertes, entre oficiales y no reconocidos; se hizo mayor uso de las redes sociales, quedando atrás las “benditas redes sociales”, que no estuvieron con AMLO; la llegada de la vice presidenta de los EUA, Kamala Harris, casi en las elecciones, el día 8; la intromisión de la CIA que se reunió con las autoridades de las Fuerzas Armadas de México; la delincuencia decidiendo candidaturas y la intromisión delincuencial del presidente de la República, durante todo el proceso electoral.

¿Cuatro días para reflexionar por quién votar responsablemente?

La mayoría de las campañas fueron opacas, desordenadas, sin fondo, cuyo objetivo fueron propuestas de obsequiar y obsequiar, en caso de ganar. En esta ocasión, lo que más me llamó la atención fueron los llamados para lograr la suma de esfuerzos para vencer al presidente de la República en las urnas, no así a su partido. La idea fundamental: no votar por Morena. Pretenden provocar el equilibro en el ejercicio de los Poderes Públicos, dado que Manuel López Obrador, no respeta el Estado de Derecho, abusa del poder con el contubernio voluntario de los legisladores morenistas quienes desaparecieron como representantes populares para convertirse en lacayos del presidente, desnaturalizando representación y su función. Al igual que en el Senado de la República, senadores que tampoco representan a sus Estados, terminaron por representar a una camarilla de pillos encarnados en la persona del absolutista presidente.

Razón suficiente empleada por la alianza formada por el PAN-PRI-PRD, para lograr compensar el terrible desequilibrio que han generado aquellos que se dicen impolutos, cuando que, los morenistas resultaron más corruptos que sus antecesores. Por ello invitan al electorado a votar responsablemente por la alianza electoral “Va por México” y no por AMLO, quien sin resquemor alguno se constituyó en el líder de su partido en las campañas de sus candidatos, utilizando la presidencia de la República, como catapulta. Una prueba más de los abusos del poder, López debe ser contenido antes de que consolide el absolutismo depredador su gobierno déspota y arbitrario.

¿Tienen o no razón los aliancistas opositores? Analicemos la historia reciente para comprobar la veracidad o la mentira de sus asertos políticos. Enumeremos algunos actos del gobierno de la 4T.

¿Fue atinado suspender la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco? La suspensión de la obra generó una deuda, según la Entidad Superior de Fiscalización, mayor a 300 mil millones de pesos. Más el costo del aeropuerto militar cuyo costo significará la cantidad de 82 mil, 136 millones, 100 mil pesos. Pero el año pasado el personal del ejército se excedió en el gasto 128% más de lo presupuestado.

¿La suspensión de la obra de la empresa cervecera Costellation Brands, fue una decisión razonable? Dejaron de invertirse en México mil 400 millones de dólares. La inversión total sería de 4 mil 600 millones de dólares. Los daños y perjuicios serán pagados por los mexicanos. Calcularon en 3 mil quinientos millones de dólares; además AMLO violó el T-MEC. Cancelaron varias empresas, entre otras la que surtiría de envases de vidrio. Perdieron el empleo 4 mil, 800 empleados y no se crearán los 4 mil, 150 empleos fijos al término de la obra, directos e indirectos.

El presidente prometió bajar el índice delincuencial en seis meses, luego en un año, el plazo lo amplió a dos años ¡No cumplió! En lugar de bajar el índice de homicidios subió. En abril pasado habían asesinado a 80 mil 231 mexicanos, más los que se han acumulado. Ofreció protección a los candidatos para evitar agresiones en su contra, tampoco cumplió, han asesinado a 88, varios de ellos dedicados a la política, informó Etellek; el mayor porcentaje de asesinados pertenecían a la odiada oposición de AMLO.

Ofreció incrementar el empleo y durante su mandato se han perdido casi 11 millones, entre formales e informales. Incumplió López Obrador.

También ofreció reducir la cantidad de pobres, agravio ancestral; los más pobres aumentaron en más de 10 millones. Tampoco cumplió el presidente.

Prometió incrementar el PIB a más del 6%, superar a todos los “gobiernos neoliberales”. Incumplió. El primer año decreció la economía por debajo del 0%; para el 2020, bajó cayó más del 8%, so pretexto de la pandemia.

Prometió bajar los precios de los combustibles, tampoco cumplió. Dijo que la gasolina estaría al menos en 10 pesos por litro, hoy rebasa los 20 pesos; lo mismo con el gas y la energía eléctrica.

Eliminó programas sociales de apoyo a madres solteras, mujeres maltratadas, ayudas médicas con el Insabi, fortalecer la cultura y el deporte. Dijo que el Insabi estaría a la par de los países del primer mundo. En todos los casos incumplió, los miles de millones de pesos del presupuesto los concentró en la partida secreta. Sin embargo, creó una oficina especial para atender el deporte favorito de López Obrador, destinando más de 2 mil, 100 millones de pesos para beisbol; otros 70 millones para escuelas de beisbol. Pero No hay medicamentos oncológicos, han fallecido 1,600 menores por la falta de atención.

Eliminó la mayor parte de los fideicomisos de apoyo al deporte, la cultura, la ciencia, para atender desastres naturales, etcétera. Según AMLO se llevaría una bolsa superior a los 50 mil millones de pesos; mas los expertos afirman que ha gastado discrecionalmente 300 mil millones de pesos después de la extinción de los fideicomisos.

AMLO determinó la prioridad de sus 25 obras: el tren Maya, la refinería Dos Bocas, el tren transístmico, el “nuevo aeropuerto, sus universidades, etcétera; así mismo creó programas sociales de apoyo para ciertas clases sociales. Miles y miles de millones de pesos para ello. En la ejecución de sus obras ha causado destrozos a la naturaleza en el sur de México y en Santa Lucía destruyeron vestigios arqueológicos. El costo total de sus caprichos, “sin incrementos reales” se ha calculado en 583 mil, 696 millones de pesos. Los impuestos para cubrir las ocurrencias del gobierno de la 4T.

AMLO ordenó bajar los salarios y pidió hicieran lo mismo los empresarios con sus empleados, bajo el pretexto de la llamada “austeridad republicana”. Violación a derechos laborales. Ya ni hablar de corrupción, sin licitación más del 70% de los contratos, asignación directa a los amigos; entre ellos parientes del presidente, su hermano recibiendo indebida e ilegalmente dinero; sus hijos enriqueciéndose con la creación de empresas al amparo del poder; etcétera.

López Obrador, se ha dedicado a dividir a la sociedad entre buenos y malos. Los que están con él, representan el pueblo bueno, quienes no, son el pueblo malo. La responsabilidad de un gobernante, es sumar a todos los mexicanos, no dividirlos, ni confrontarlos, tampoco promover la pobreza franciscana como consuelo a los fracasos por no saber cómo crear riqueza. Considerar a la pobreza como virtud, eliminando cualquier aspiración de progreso de los mexicanos, meta de AMLO.

Esta pequeña muestra de actos que se traducen en tropelías del gobierno de la 4T y sus aliados diputados federales, espero le puede dar, estimado lector, en sus ratos dedicados al cuidadoso análisis, para saber por quién votar, una luz para decidir lo que convenga a México. Se habla del voto útil o inteligente.

¿Continuar por la misma ruta de destrucción o cambiar el rumbo? ¡La decisión está en sus manos el próximo domingo 6 de junio! ¿“Va por México o Juntos Hacemos Historia”? México corre el peligro de arribar con mayor fuerza al ejercicio del gobierno tirano y absolutista. La línea la tiene trazada: ese es el objetivo de AMLO.

