Héctor Parra – Acusan de mentirosa a la FGR por Pegasus AMLO es un malware

Por José Sobrevilla

No, señor Arath de la Torre, y señores de Moneyman, no se equivoquen. Los voladores de Papantla no son unos tipos que se suben a un palo y se ponen a dar vueltas a lo pendejo como ustedes los hicieron ver al haber utilizado, su imagen, para una vulgar campaña publicitaria. Sin duda ustedes lo saben mejor que nosotros porque más que seguidores les ha traído un enorme rechazo en todos los sentidos. Me niego a creer que su ignorancia o perversidad los haya llevado a desdeñar esta ceremonia ritual del Totonacapan que, por su trascendencia y valor cultural, fue catalogada como por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad un 30 de septiembre de 2009; ¿Sabrán ustedes, acaso, que es eso? ¿No investigaron? O simplemente se les hizo cool grabar el comercial parodiando a unos indígenas que ni siquiera dirían nada, ni se ofenderían. O, acaso piensan los españoles, como esta empresa, que nos van a seguir conquistando.

Hace muchos años, en el México prehispánico, allá por el 600 a.C. un grupo de viejos sabios del señorío del Totonacapan que comprende parte de la sierra y costa norte del estado de Veracruz y los límites de Puebla, ante la enorme sequía que por años venían padeciendo, encomendaron a un grupo de castos jóvenes, buscar en el monte el árbol más alto, recio y recto, para cortarlo y utilizarlo en un ritual… Una vez que localizaban el árbol con las características indicadas (el más alto y recto), iniciaban un ritual danzando en torno a él, manteniendo el cuerpo inclinado en forma de reverencia y en armonía con un son conocido como “del perdón”, y mientras lo hacían iban marcando los cuatro puntos cardinales con bocanadas de aguardiente.

Antes de derribarlo limpiaban el camino de posibles arbustos y objetos que pudieran dañar su estructura en el momento de la caída; posteriormente procedían al corte y, una vez que lo derribaban le iban quitaban las ramas y el follaje hasta dejarlo absolutamente “pelón”; una vez realizado esto, lo transportaban desde el monte hasta el centro de la población donde se iba a erigir, trepádolo en pequeños troncos de árbol que utilizaban a manera de rodillos para irlo deslizando por los jóvenes que comandaba un caporal o responsable de esta misión, siempre tomando en cuenta que nadie podía pasar por encima del tronco y mucho menos que alguna mujer lo llegara a tocar, porque podrían augurar mala suerte para los voladores.

Cuando ya se encontraba en el lugar donde se habría de incrustar el mástil de madera, empezaban a tejer una escalera de liana o soga que les permitiera llegar a la punta; pero antes de parar el poste en el hoyo, realizaban un interesante ritual que consistía en la colocación de un gallo o siete pollitos vivos, los cuales eran rociados con aguardiente, además del humo del tabaco y tamales, que en conjunto servían de ofrenda para que el poste no reclamara la vida de los danzantes[1].

Esta práctica de la América prehispánica llegó a convertirse en una tradición para la fertilización por medio de la lluvia para las tierras devastadas por las sequías y desde entonces se ha venido llevando a cabo en diversos puntos de nuestro país, tales como Hidalgo, Puebla y Veracruz, principalmente. Aunque para conocer el misticismo y valor del ritual, no hay como vivirla justamente en la zona que lleva su nombre: Papantla, palabra del náhuatl que significa “El lugar de los papanes[2]”. La región es muy conocida por su producción de vainilla y porque ahí se encuentra el sitio arqueológico El Tajín, que también ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad desde el 14 de diciembre de 1992.

La ciudad de Papantla la fundaron hacia el año 1200 indígenas provenientes de Tuzapan, centro-norte de Veracruz, dentro del actual municipio de Coyutla, al este del poblado de Chicoaloque, quienes llegaron a dominar la extensa región donde floreció la cultura totonaca, creadora de la imponente ciudad de El Tajín, cuyo nombre significa “ciudad del trueno” [3]. A la llegada de los españoles, fue bautizada como ‘Papantla de Santa María de la Asunción’ y hoy se llama ‘Papantla de Olarte’, en honor al insurgente Serafín Olarte, quien fue jefe y general totonaca que encabezó una revuelta contra España durante la Guerra de Independencia de México en la entonces provincia de Veracruz quien nació en este lugar”[4].

En todo su esplendor, la Ceremonia ritual de los Voladores ha sido transmitida de generación en generación, y constantemente recreada por las comunidades en respuesta a su interacción con la naturaleza y el universo. La declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad fue tramitada desde 2008 por el Centro de las Artes Indígenas de la Cumbre Tajín, así como por los tres niveles de Gobierno, convirtiendo esta tradición en el primer elemento vivo de México que recibe dicha nominación. Esto se realizó durante la Cuarta sesión ordinaria del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en Abu Dhabi.

¿Qué incluye el nombramiento? un extenso plan de cuidados, preservación, difusión y desarrollo del patrimonio cultural enfocado principalmente a tres grupos que son “Los voladores de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí”; los danzantes de Guatemala y las regiones de México y Centroamérica en las que –desafortunadamente– se ha desvanecido la práctica del ritual[5]. También medidas como el Encuentro Internacional de Voladores realizado anualmente durante el Festival Cumbre Tajín, la Escuela de Niños Voladores del Centro de las Artes Indígenas, la conformación de un Consejo de Voladores y el Plan de Salvaguarda (que seguramente no incluye su uso para fines comerciales) presentado a la UNESCO como parte del Expediente oficial.

Las vueltas de los voladores y los préstamos de Moneyman

Emilio Francisco Dorantes, presidente del consejo para la preservación y conservación de los voladores de Papantla, ha interpuesto una denuncia penal para buscar sancionar a la empresa española Moneyman y al actor Arath de la Torre por discriminar, denigrar y hacer mal uso de la imagen del ritual totonaca para un comercial promocional. Esta denuncia se interpuso ante la Fiscalía General del Estado contra la empresa y el actor, y con ello buscan imponer una sanción y obtener una indemnización, que será utilizada para preservar, proteger y salvaguardar el ritual, así como velar por los derechos de los danzantes. Se ha dicho que no han sido los únicos que han lucrado con la imagen de los voladores; asegura el Consejo que también lo han hecho la cervecera Cuauhtémoc, Chevrolet y la Lotería Nacional[6].

¿Por qué causó tanta indignación el comercial?

Porque hace una comparación entre las vueltas que dan los Voladores de Papantla y el préstamo bancario que promueve la empresa española, ya que, según él, ‘ambos generan cero intereses’, que aunque son “intereses diferentes”, lo que prendió las críticas principalmente en Twitter y armar toda una polémica, es que banaliza la ceremonia, ya que según ellos no despierta ningún interés.

Tras ver el comercial, Emilio Dorantes, presidente del Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de Voladores A.C., dijo que se reunieron los voladores de Veracruz con los de diversos estados, así como de Guatemala para llevar a cabo una denuncia, apoyados de la organización ‘Chimalli derechos culturales’. Al mismo tiempo mencionó que consideran una falta de respeto mofarse del ancestral ritual.

En medio de la indignación, la organización Chimalli publicó en Change.org una petición para que se cancelen los programas de Arath de la Torre en Televisa “por motivos discriminatorios”, dirigida al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y hacer que el actor deje de aparecer en la televisión.

Esta es opinión personal del columista