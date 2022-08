Héctor Parra – AMLO experto en manipulación de la información

Por José Sobrevilla

Recientemente, en el ajetreo de las conferencias mañaneras, Demián Duarte (Hermosillo-14 de enero 1973), el mañanero que, venido desde Sonora, ha preguntado muchas veces al presidente, tuvo la osadía de manifestar su proclividad al proyecto de López Obrador, y −al recibir el uso de la voz− lo hizo así: “… Demian Duarte, del ‘Sonora Power’, que es la revolución que llegó del Norte…” (el presidente interrumpe y le dice “¡se nota!” porque delante de él estaba otro medio de ese estado, una mujer que también pregunta mucho) “… Estamos como periodistas, y al menos es mi experiencia, y puedo hablar por la mía en particular (…) En esto de la Transformación −dijo antes de hacer sus dos preguntas de rigor−, como usted ha dicho, el periodismo también implica tomar partido, posiciones, y en este sentido, muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho, ya sea en un sentido o en el otro; nosotros estamos con usted y con el proyecto de transformación, señor presidente…”

Muchos de los que estuvimos presentes, nos quedamos asombrados, porque hasta ahora, pese a que, por afuera, los convencionales y detractores de las conferencias de prensa presidenciales, han señalado a la saciedad que los que vamos ahí a cubrirlas, los asistentes, somos “no periodistas” y “paleros”; lo han dicho en todas las formas y sentidos, pero esta vez fue el reconocimiento en directo y a todo color, pero no de un “palero”, sino de un profesional de la comunicación, porque Demian, estudio la carrera de comunicación, y su trayectoria habla limpiamente de él.

Es por ello que decidimos hacer esta sección (gracias Noreste.net) que empezó en 2019 (más de 20 entrevistas) con aquellos mañaneros que tuvieron la confianza en sí mismos y dijeron “le entro” y se armaron de valor para expresar aquí quiénes son, de dónde vienen, cuál es su trayectoria y cómo ven las conferencias mañaneras a las que asisten, la mayor parte, diariamente. Varios, evadiendo la importancia de este ejercicio, nos han dicho “¡muchas gracias, pero no!” y otros que “¡el periodista jamás debe de ser la nota!” Entendemos su miedo o discreción; pero el anonimato muchas veces da una falsa seguridad; sin embargo, preguntar a un Presidente es una gran responsabilidad, y la gente tiene derecho a saber quiénes somos.

Aunque su primera inclinación fue ser economista, cuando niño; Demian también siempre quiso ser periodista. Su padre don Rubén Duarte –finado−, un hombre de izquierda, trotskista, le decía “no hombre, qué periodista vas a ser tú, mejor ponte a estudiar” y le tomó la palabra. Se volvió lector compulsivo. Ya había sido admitido en la escuela de historia en la Universidad de Sonora, y desechó la posibilidad de ser historiador. Quienes lo conocemos, hemos platicado con él, damos fe de su vasta cultura e inteligencia por las cantidades de libros que ha leído: desde el economista Milton Friedman… hasta escritos de Engels y Carlos Marx, Mandela, etcétera.

“Terminé yéndome a estudiar Ciencias de la comunicación ‘por razones muy personales…’ me fui atrás de mi novia de la prepa con la cual me casé y tuve una hija con ella”, reveló en un acto de honestidad para con este espacio.

Comentó Demian, además, que a los diecisiete años hizo su primer trabajo pagado como periodista en un medio llamado ‘El Semanario de acá’, que era una especie de manifiesto de identidad sonorense. También joven, se incorporó a trabajar en El Financiero, en la edición de allá que se llamaba “El Financiero Noroeste”, donde lo enviaron a cubrir la fuente económico-financiera. Allí fue cuando empezó a tener relaciones con el poder, en los tiempos del gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera. “Cuando me incorporé al periodismo yo era líder estudiantil, y tomé la decisión de dejar de participar en ello; en aquel momento era una lucha por la imposición de la ley cuatro impulsada por Manlio Fabio Beltrones y, la verdad −por ética− no puedes hacer las dos cosas”.

A partir de ahí empecé a conocer el poder en los políticos, los empresarios, y de muchas maneras, creo, que en mi carrera de periodista he incorporado estos conocimientos primigenios, para hacer un trabajo en favor de la gente.

De joven, asegura Demian, se incorporó también a trabajar en Televisa Hermosillo “Yo era el que daba a cuadro las finanzas, yo tenía 22 años. Todos los días tenía un corte en el noticiero estelar donde hablaba del dólar, las tazas de interés, cómo andaba el asunto de los negocios, qué inversiones había, eso me dio mucho conocimiento de lo que era la estructura económica del Estado.

También trabajé para El Universal, que en su momento hizo una apuesta fuerte en Sonora con un periódico que se llamaba El Independiente; un medio que fue pensado para gozar de los beneficios de tener un presidente sonorense con Luis Donaldo Colosio. La primera edición estaba previsto para ser publicada el 24 de marzo de 1994, un día cabalístico porque 24 horas antes asesinan al candidato.

En esa transición venden el proyecto, y toma posesión del mismo un grupo apadrinado por el gobierno de Sonora, concretamente de Manlio Fabio Beltrones, y por su sucesor Armando López Nogales, y ponen de director a un señor que se llama José Luis Hernández, con quien tuve un crecimiento importante, porque entré como reportero y salí de ahí como director editorial. Me encargaba de hacer las ediciones, los cierres, coordinar a los reporteros, generar las ordenes de trabajo, todo en un periodo de tres años. Salí del Independiente con grado de Jefe de los reporteros, y hay algunos que todavía no me lo perdonan.

De ahí, regresé a El Financiero, trabajé alrededor de 20 años como corresponsal en Sonora. También en una etapa muy pequeña trabajé para Milenio. He escrito en prácticamente todas partes, actualmente soy colaborador de SDP Noticias, tengo un año como columnista ahí. He hecho programas de radio en todas las radios que puedas imaginarte: Grupo Acir, Uniradio, MVS, en Radio Sonora, actualmente en base a mi experiencia en tele, soy enviado especial de la televisora Telemax, a las mañaneras, entre muchas otras cosas.

Demian Duarte tiene dos niñas; es divorciado y vuelto a juntar “lamentablemente las cosas en mi primer matrimonio no se dieron como yo esperaba”; una de las niñas es de su primer matrimonio, “otra que es mi hija de crianza y a las dos les tengo un enorme cariño. Y por supuesto está mi actual pareja, Brisa Retano, que también es periodista, aunque ahorita está en receso porque es funcionaria pública en Sonora y tenemos una fuerte identificación, de hecho, ese entendimiento que da la profesión es lo que me hace que esté aquí, porque la gente que no es periodista no entiende nuestro trabajo.

– ¿Cómo llegaste a las conferencias mañaneras?

– Una vez que ganó López Obrador la Presidencia, a los pocos días lanzan la convocatoria a las ruedas de prensa. En algún momento todos llegamos a pensar que sería una farsa, que era nada más para ‘los convidados a la mesa del señor’, y cual sería mi sorpresa que empiezo a averiguar, me explicaron, pero el caso es que una colega me pasó contactos, en particular de Nohemí Beraud, y a partir de enero me puse a trabajar en mi acreditación. En aquel momento colaboraba −hoy también− en un medio de allá que se llama «Proyecto Puente”, con Luis Alberto Medina, a quien le agradezco la confianza, él fue quien me acreditó.

A lo largo de este proceso he estado acreditado por tres o cuatro medios de comunicación distintos. Estuve también en la radio con “Política y Rock and Roll Radio”, después por “Lobos FM”, y actualmente estoy acreditado Telemax y por Radio Sonora que son la radio y televisora oficial del gobierno de Sonora. Cumplimos ya tres años y medio asistiendo a las conferencias. “Yo se lo dije al presidente de que este es un ejercicio inédito de diálogo, apertura, de democracia en donde todos tenemos la oportunidad de preguntar, solo basta levantar la mano.

– ¿Cómo recibieron las redes tu apoyo al presidente?

– En Youtube, que es donde tengo una de mis posiciones como periodista, el “Sonora Power”, como lo llamo yo, tuvo una cogida de mucho apoyo de mucho respaldo, pero en Twitter, donde también transmito, pero además se divulgan profusamente este tipo de cosas, pues me han echado hasta para tamales… Me han dicho que soy un palero, chayotero, que soy el gato de angora de Jesús Ramírez, infinidad de insultos, que si soy homosexual, drogadicto, señalamientos el que me dijo que yo era un gusano, que me arrastraba frente al presidente, otro que me decía que yo le practico felaciones al señor López Obrador, cosas así.

Al final de cuentas uno se las toma de quien vienen, y la mayor parte de esos perfiles son anónimos, gente cobarde que se escuda en algo que no es, y la verdad es que estamos acostumbrados. Les digo siempre a estos detractores que de mi pueden decir lo que sea, además, hasta pueden hablar bien si quieren, porque al final del día, no hay mala publicidad.

