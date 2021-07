Héctor Parra – AMLO: Familia de delincuentes

Por José Sobrevilla

Lo importante de las conferencias mañaneras no solo está en lo que los asistentes preguntan y el presidente contesta. Muchas veces, durante la espera en las filas para acceder a Palacio Nacional, se dan conversaciones muy interesantes que ayudan a entender –o a desarrollar– temas, o bien elementos para comprender el porqué de las cosas. Por ejemplo, del video filtrado el día de ayer en el espacio de Carlos Loret, Latinus, donde aparecía otro hermano del presidente recibiendo dinero, fue hoy en la fila tema obligado para comentarlo entre algunos de los ahí formados, y el interlocutor quien aportó otra información que poco se ha leído o escuchado fue un colega de Quintana Roo, Amir Ibrahim (director de @ElQuintanaRooMx; @Nacion_14 / Editorial “La Silla del Patrón” /secretario @PDesplazado) a quien hoy tocaba preguntar (según dijo ayer el presidente), pero ya en la dinámica, no le fue concedida la posibilidad.

Fue sin embargo otro reportero (La Octava) quien solicitó la opinión del primer mandatario respecto al mencionado video. Pero, realmente esta pieza visual, también –como el anterior de Pio López Obrador– fue grabado también por David León Romero, y en este aparece Martín Jesús López Obrador recibiendo 150 mil pesos, según se escucha, que es un prestado sus ahorros que le hace León Romero.

– “Este es un ahorrito mío, te lo paso y lo descontamos. Es un ahorrito que tenemos ahí guardado. Tengo aquí 166, ¿Te presto 166?

– Sí.

– Y anotamos. A ver no seas malo ¿puedo retirar 16 de aquí, por fa? Lo cerramos en 150, para que no me quede yo… sin…

– Si, si… Apuntale, yo apenas abra, y desde ahí yo te hecho el tanto.

– Sale.

Todo indica que, de acuerdo a lo afirmado por Loret, entran dudas, porque en el video no se marca una temporalidad, o sea si esta entrega de dinero, que al parecer era un préstamo de los ahorros del ex titular de protección civil, eran para una campaña, o algo parecido; o usted ¿Cómo entiende el diálogo? En su cuenta de Twitter, Amir Ibrahim publicó; es “¿Un préstamo?, ¿Un soborno? o ¿Un acto clandestino de corrupción?”. También, sobre el video, al final en la traducción asegura Loret que Martín dijo: “Es de mi hermano” pero es algo confuso, porque también se puede interpretar como “Sí, mi hermano”[1].

Ahora bien, ¿quién le está filtrando a Loret o Latinus estos videos? Porque es impensable que David León Romero lo esté haciendo, por su amistad con el presidente López Obrador. Más bien, en agosto de 2020, cuando salió el primer video de Pío López Obrador, “La política on line” difundió que, “por hombre cercano a León, se supo que Bernardo Pasquel Méndez, un empresario tamaulipeco y ligado al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que años atrás era socio en la “consultora” de David León, fuera quien filtró el video. Ambos trabajaban para Manuel Velasco.

“Pasquel tenía acceso a estos videos que registraban en la propiedad de León. El problema, según León, es que su socio prefirió apostar por su relación política con el panismo, mientras León tomó el atajo hacia la 4T, como hizo Velasco. Allí se rompió la sociedad. La versión de León es que como los videos de Lozoya implicarían a los gobernadores panistas, Pasquel decidió intimidar a León para avisarle que saldría este material del hermano de AMLO”, destaca “La política on line”, LPO, citado por “El Quintana Roo.mx”[2]

Aquí se agudizan las contradicciones porque mientras Loret asegura que la grabación de Pío, fue hecha en 2018 en el marco de la campaña presidencial, David León asegura que éstas fueron hechas por él mismo en 2015 y que los recursos se utilizarían para la campaña de Morena de ese mismo año. Pero también se tiene la versión de Raymundo Riva Palacio, quien señala que no fue Bernardo sino su hermano Gerardo quien filtró el video.

¿Por qué? porque Gerardo, quien a la postre se iría a Tamaulipas para asociarse con Bernardo y con Adrián Escobar, hermano a su vez del diputado Arturo Escobar, uno de los dirigentes del PVEM, en una empresa que se encargaría de adquirir y distribuir los medicamentos para el gobierno de Cabeza de Vaca; ya que, según esto, Bernardo Pasquel había sido mencionado por Raúl Eduardo Monge Castillo, actual jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, como el prestanombres del gobernador Cabeza de Vaca.

Según Riva Palacio, columnista de El Financiero, “la llegada de León a la empresa del Estado que compraría las medicinas no les beneficiaría en el negocio, en tanto que LPO conjetura que Pasquel estaba al tanto de los videos de Lozoya que implican a los gobernadores panistas de Tamaulipas y Querétaro, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez respectivamente, por lo que decidió “intimidar” a León con el video del hermano de AMLO”.

En conferencia de prensa, hoy, el presidente señaló “creo que la intención es perjudicarme o tratar de hacerlo; es la campaña negra de siempre de mis adversarios. Ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido ilesos de la calumnia. El video de ayer corresponde a los de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información, sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano; sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto. Así de sencillo”.

El presidente dijo que no le extrañaba que esto sucediera porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno. “Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder”; y agregó que Loret de Mola, debe estar ahora preocupado porque se detuvo al señor… Cárdenas Palomino, quien aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola; incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, ellos están metidos en muchas cosas. Muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Afortunadamente, no han podido con nosotros”.

“También decir que, si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces, independientemente de lo mediático, de lo político, pues si existen pruebas y hay un delito, hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay.

Como ya existía el video anterior de mi otro hermano, agregó López Obrador, pues se puede acumular y que la autoridad, en este caso la Fiscalía o, si tiene que ver con lo electoral, sea el Tribunal el que resuelva. Pero yo tengo mi consciencia tranquila y conozco muy bien esto, pues imagínense cuántas he pasado.

– David León era una persona cercana a usted. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él sobre estos videos?, cuestionó el reportero.

– No, no, ni siquiera con mis hermanos. A mi hermano Martín pues no lo veo desde hace cinco años. Estoy por completo entregado a la causa que defendemos que es la transformación. Yo ya no me pertenezco. Por eso, también, si un hermano, cuñado, primo, nuera, o cualquier familiar… comete un delito, debe ser juzgado; no debe haber impunidad y, además, ya lo había manifestado desde que tomé posesión.

[1] https://twitter.com/AmirIbrahimQRoo/status/1413353491796426753, Consultado el 09.07.2021

[2] https://www.elquintanaroo.mx/bernardo-pasquel-mendez-ex-socio-de-david-leon-habria-infiltrado-el-video-del-hermano-de-amlo/ consultado el 09.07.2021

Esta es opinión personal del columnista