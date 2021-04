Héctor Parra – AMLO juega al arte de la desinformación y la confusión

TRAS LA VERDAD

Por Héctor Parra Rodríguez

Antes de infectarse de Covid-19, AMLO no creía en la existencia del virus, incluso lo menospreció. Después se infectó y no tuvo ni la menor idea en qué lugar adquirió el contagio o quién se le transmitió, puesto que se la pasa del “tingo al tango”. López fue atendido por los mejores médicos, le recetaron medicamentos que solo están a su alcance, costosos y prohibitivos para la población, entre ellos el remdesivir, aquel medicamento que recientemente aprobó la Cofepris para ser adquirido en México, dada su efectividad.

Andrés López presumió en varias ocasiones que no se pondría la vacuna, mucho menos haría “fila” para ser inoculado, no quería causar un espectáculo. Como si no estuviera acostumbrado a ello. Dada su terquedad, sigue sin usar cubrebocas, sin importar que pueda ser foco de contaminación o vuelva a contagiarse hasta por tercera ocasión como el presidente Bolsonaro de Brasil. Los médicos del presidente le dijeron que tenía anticuerpos que lo protegían (más la fuerza moral que dice tener Hugo López), razón que vino a fortalecer el tozudo criterio de no vacunarse.

Ante las preguntas insistentes, en conferencia de prensa AMLO dio a conocer que preguntaría a sus médicos de confianza si era o no conveniente su vacunación. Luego diría que esos médicos le aseguraron estaba lo suficientemente sobreprotegido con anticuerpos. Así que el lunes pasado (ayer) dijo que por lo pronto no se vacunaría.

Bueno, no pasaron ni 24 horas y este martes afirmó que siempre sí se va a vacunar dentro de los próximos 15 o 20 días ¡Siempre sí dará su espectáculo! Sus médicos le aconsejaron que se vacunara ¿Entonces? ¿Qué médicos le dijeron que no era necesario por el exceso de anticuerpos que carga con él y qué médicos le sugirieron que sí se vacune? Primero no, luego que sí. No cabe duda, AMLO es un experto en el juego perverso de la desinformación.

Claro que no se pondrá la insegura vacuna de AstraZeneca, aquella que el presidente de Costa Rica, detuvo su aplicación hasta no tener toda la información necesaria que le asegure carece de efectos negativos secundarios. Vacunas que, sin embargo, gustoso recibió AMLO, después del intercambio de favores con Biden, éste le mandó 2 millones 500 mil dosis para ser aplicadas a los mexicanos que de nada se quejan y todo aceptan sin chistar. Biden no envió ninguna vacuna de la marca Moderna, una de las más seguras y efectivas. Esas son exclusivas para los norteamericanos. Presidente que sí cuida a su población.

Como todo este asunto se trata de una campaña político-electoral que terminó por arrasar la campaña de vacunación, el vicepresidente de Marcelo Ebrard Casaubón, se irá de gira a Rusia, China, India y los EUA, con el fin de evitar retrasos en la entrega de las vacunas ¡Caso excepcional! Hasta hoy es el único Secretario, en funciones d vicepresidente que, sin ser un asunto del ámbito de su competencia, viajará a 4 países para supervisar y ordenar a los laboratorios ubicados en aquellos países para que no se atrasen en la entrega de las vacunas ¡Insólito! Bueno, en ningún otro país se dan casos tan extraordinarios como en México.

¿Qué pasó con la algarabía de los políticos con las vacunas que se “embalarían” (empaquetar) en Querétaro? Hicieron fiesta por una cuántas cajas que se embarcaron de inmediato al extranjero ¿Y México? ¿Por qué la fiesta si no eran vacunas para los mexicanos? Los mexicanos sumidos en la política perversa de la desinformación del presidente de la República.

Bueno, hay que acompasar el desastre de la campaña de vacunación en manos de quienes no tienen ni idea de la organización, ni de la operación; me refiero a los operadores políticos de AMLO.

El presidente se molestó en exceso porque los medios de comunicación dieron cuenta de inoculaciones con jeringas que carecen del líquido, los “correcaminos” engañan a los de la tercera edad. En redes sociales se han evidenciado varios casos semejantes ¿Equivocación? No lo creo ¿Entonces? Se trata del “robo hormiga” de vacunas. Nadie sabe en realidad cuántos de la tercera edad han sido engañados con la vacuna. Esas personas no están identificadas, podrán ser infectadas y convertirse en foco de contagio ¿Qué pretende AMLO engañando a los mexicanos? Y así tiene la desfachatez de molestarse cuando su personal es descubierto y evidenciado.

Una campaña político-electoral que tampoco le ha dado resultado a López Obrador, utilizando la campaña de vacunación como medio para ganar adeptos o simpatizantes a su causa. Lo que ha ganado es más y más desprestigio por el engaño e ineficiencia de sus operadores. AMLO destruyó uno de los mejores sistemas de vacunación que tenía México.

Tres meses y medio de “campaña de vacunación” y no pueden llegar a los 10 millones de inoculados ¡Son un fracaso! En realidad ¿para qué va Marcelo a visitar esos 4 países? Si no pueden poner orden en México, mucho menos en los países que visitará bajo el pretexto de supervisar el cumplimiento de los contratos.

Con esa clase de engaños perversos quieren ganar las elecciones del 6 de junio próximo. Así no se puede señor López Obrador. Reina la desinformación en el gobierno federal, instrumento político de manipulación que utiliza AMLO. Sin embargo, cada vez se evidencia más su atroz manera de actuar.

