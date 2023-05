Héctor Parra – Burdo engaño de Morena, PT y Verde Ecologista en Coahuila

TRAS LA VERDAD

De última hora, cumpliendo con lo ordenado por AMLO, Mario Delgado se trasladó a Coahuila para acordar con el PT y Verde Ecologista, que declinen en favor del candidato de Morena. Acuerdo apócrifo, sin validez jurídica alguna, solo publicidad mediática.

Ni Ricardo Mejía, candidato del PT, ni Lenin Pérez, candidato del Verde Ecologista, declinaron. Por el contrario, han criticado el método gansteril de Morena y los dirigentes de las sanguijuelas que no pueden vivir sin la ubre del poder político.

Cuando gobernaba el PRI, ambos se sumaban al partido dominante. Lo mismo hicieron con el PAN. Repiten la misma historia con Morena. Acostumbrados a vivir de la ubre del poder político, jamás gobernarán la Nación.

En las boletas electorales del próximo domingo 4 de junio, aparecerán las imágenes de los candidatos y los partidos políticos que los registraron. Así que, es intrascendente la supuesta declinación, simple mediatización política para convencer a los ignorantes.

En Coahuila no hubo coalición ni alianza electoral con los aliados de Morena. Cada quien fue por su lado y cada partido registro a su candidato. De tal suerte que, al no haber convenio de coalición electoral, en la boleta no se podrán sumar los votos del PT y del Verde al candidato de Morena. Simple la lógica jurídica electoral. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla deberán estar atentos y no ser engañados.

A López Obrador le interesa hacer creer que existe unidad con sus aliados. AMLO se volvió a meter en el tema electoral, a pesar de haber sido sancionado por ello, los magistrados de la Sala Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, lo castigaron. El delincuente no entiende ni entenderá, seguirá delinquiendo. Sabe que no hay mayor consecuencia, solo le ordenan callar y él no lo hace, no cumple.

AMLO y Morena, juegan sucio con la política electoral de la mediatización por medio de mentiras, fraudulentamente engañan al electorado para inducirlos al error.

Los dirigentes del PT y Verde Ecologista en Coahuila, se habían quejado amargamente de Armando Guadiana. Literalmente lo detestan. Razón por la cual fueron solos a la contienda por la gubernatura, sin la alianza con Morena que abanderó al corrupto, dijeron.

Hoy terminan las campañas ¿Por qué la declinación de última hora del PT y Verde Ecologista? Simple. Están desesperados. Guadiana sigue abajo en todas las encuestas, muy por debajo del aliancista Manolo Jiménez Salinas, arropado por el PRD, PAN y PRI; más de 10 puntos la diferencia. Y, Ricardo Mejía, candidato del PT, alcanzado a Guadiana en las encuestas; confía en ganarle a Morena, esa es su motivación, su objetivo, dado que le negaron el registro; Ricardo sabe que no alcanzará a Manolo ¡Él quiere vencer a Morena!

Solo le queda el último recurso a Morena: el engaño, traducido en fraude mediático al electorado de Coahuila.

Alberto Anaya, dueño del PT de siempre, desde la capital dijo que canceló la candidatura de Ricardo Mejía ¿Canceló? No puede. Otra mentira. Solo puede cancelar la candidatura por causas extraordinarias, tales como muerte del candidato, por enfermedad grave del candidato o renuncia expresa del aspirante a la gubernatura. Ninguna de estas excepciones se concreta. Alberto Anaya, el pillo delincuencial de siempre, sanguijuela del poder, lanza “balas de salva” para espantar a los tontos. Gritos desesperados por la derrota anticipada, ni con el respaldo de López Obrador.

Solo queda esperar la jornada electoral. Que los grupos de movilización hagan su trabajo, cuidar no cometer delitos electorales, lograr que salgan a votar sus simpatizantes; que cumplan con el deber cívico. Las encuestan no sufragan por nadie.

Los coahuilenses deberán cuidar que no haya fraude electoral por parte del gobierno federal oficialista, AMLO se ha metido a la contienda de manera sucia, grosera e ilegal.

Los aliancistas deben cuidar que no se dé la compra de votos, práctica conocida y habitual de los morenistas.

¡Morena perderá la elección en Coahuila!

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – Por incompetencia AMLO expropia y ocupa propiedad privada