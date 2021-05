Héctor Parra – ¿Conmemorar el día del trabajo sin trabajo?

Por la serie de acontecimientos trágicos acontecidos en los EUA y en México, entre otras partes, hoy se conmemora “el día del trabajo” ¿Se puede conmemorar el día del trabajo sin trabajo? Bajo el gobierno de AMLO, se perdieron millones de empleos desde su primer año de gobierno. En el 2019 el PIB, sin pandemia, cayó por debajo del 0%. El empeño de López Obrador ha sido empobrecer a los mexicanos, presiona a la iniciativa privada, la amenaza, le cancela contratos, todo ello ha desalentado la inversión, consecuencia de la caída del empleo. Los empresarios han asegurado que se perdieron más de 10 millones de empleos, entre formales e informales.

El odiado Inegi (por parte de AMLO) dio a conocer que en el 2020, se perdieron 2.4 millones de empleos formales. Mientras el Coneval dio a conocer que la cifra de pobres aumentó a 50.4 millones de mexicanos, a quienes no les alcanza para la canasta básica; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer que la pobreza laboral en el país incrementó del 37.3% al 40.7% Los números del desempleo y la pobreza en aumento en el gobierno de la transformación. Sin lugar a duda que la política de crecimiento que ofreció en campaña el hoy presidente de la República ha sido todo un fracaso y no se ve “la luz en el túnel de salida”. Por el contrario, los nubarrones ennegrecen el panorama.

Después de las tremendas caídas en el empleo el IMSS daba a conocer en febrero pasado el triste crecimiento de 48 mil empleos formales. Mientras la inflación se come los incrementos salariales, según reporte del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, subió hasta en un 7.6% los precios de la canasta básica, lo cual significa que el resto de los productos incrementaron aún más su precio.

En febrero pasado, el Sol de México, daba a conocer que de acuerdo con Rodolfo de la Torre García, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, estas cifras reflejan que en el Gobierno «no han sido capaces de superar una situación de pobreza en el país y no han podido combatir la situación extraordinaria que se ha vivido por el Covid-19”. Dicha situación, apunaba el especialista, se verá reflejada en la “pérdida del bienestar muy notable en la gran mayoría de las familias mexicanas”. Las cifras corroboran el fracaso de la política económica y laboral del gobierno de AMLO.

Mientras que el Secretario de Hacienda, echa culpas a la iniciativa privada. Afirma que, para la salud de la economía se necesita un sector privado más fuerte y dinámico. Se requieren inversiones a corto y mediano plazo ¿Cómo si el mismo gobierno se encarga de desalentar la inversión? Y en donde hay inversión privada, cancela contratos, como en la industria eléctrica o en el sector petrolero. La obsesión del presidente consiste en fortalecer al sector estatal en perjuicio del sector privado. Así no se puede lograr ese crecimiento que menciona el Secretario de Hacienda.

Mientras que la Secretaría de Economía literalmente ha desaparecido, nada se sabe de las políticas de esa Secretaría. Es más, el Secretario de Relaciones Exteriores ha venido absorbiendo las funciones de esa Secretaría. Sin pena ni gloria en diciembre pasado se fue la académica Graciela Márquez Colín, seguramente por incompetente. En su lugar entró la expanista Tatiana Clouthier Carrillo, de la cual nada se sabe y nada sabe del ramo. También se encuentra en el “limbo laboral”, aunque ella sí goza de un salario bastante remunerador y seguro cada quincena. Ni qué decir de Luisa Alcalde, la Secretaria del Trabajo, la que nunca ha trabajado ni generado un solo empleo, ha vivido del presupuesto público

El Secretario Arturo Herrera Gutiérrez culpa a la pandemia como causante de la caída de la economía, pero ¿acaso no desde el 2019, sin pandemia, la economía venía en pique? Simplemente el gobierno de la transformación promueve política de desaliento en el crecimiento económico. Muestras claras fue la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco; en esta aberrante decisión presidencial, no solo se dejó de invertir, se perdió dinero público y el gobierno, o sea los mexicanos, adquirieron una deuda que aún no se precisa, AMLO asegura fueron 100 mil millones de pesos tirados a la basura y la Cuenta Pública de la Entidad Superior de Fiscalización la estima en casi 300 mil millones de pesos. Luego vino la cancelación de la obra multimillonaria de la empresa extranjera Constellation Brands, violando el T-MEC. Así no se puede crecer. Ha continuado la cancelación de contratos de creación de energías limpias y de inversión en materia petrolera, asuntos en litigio a consecuencia de leyes inconstitucionales.

La “herramienta fiscal y financiera” más importante será la vacunación en contra del Covid-19, aseguró el Secretario de Hacienda Herrera ¡Inconcebible! Ahora todo depende de una vacuna, campaña que, por cierto, ha sido de naturaleza política y no se salud. Baste ver que Marcelo Ebrard es quien lleva las directrices de la compra de las vacunas y no la instancia responsable de la salud, para el caso el inútil del Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela ¿Cómo esperar que la lentitud y selectiva vacunación contra el Covid-19 sea la salvación de la economía mexicana? Otro cuento del gobierno de la transformación.

Conclusión ¿Cómo se puede conmemorar el día del trabajo sin trabajo? No cabe duda, las políticas populistas de la izquierda tienen como objetivo el empobrecimiento de la población y pronto lo está consiguiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien sugiere a los mexicanos se conformen con un par de zapatos, un vehículo barato y no aspirar a lujos. Lo importante es la felicidad espiritual y no la riqueza material. Sumado a la política de bajar los salarios onerosos, también en la iniciativa privada. Evidentes contradicciones que harán perder las elecciones al presidente de la República, principal actor político de la campaña político-electoral de Morena.

Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

