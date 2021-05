Héctor Parra – Contrastes de un gobernante corrupto e insensible

POR SI ACASO…

*Candidatos agredidos o baleados; reparto de despensas

*Alcaldes buscan imponer a familiares; pobre Veracruz

UN TAXISTA es abordado en Orizaba; el agente de tránsito que lo intercepta no le pide documentos, tampoco una “mordida” y mucho menos busca multarlo por alguna infracción cometida. Lo increpa: “Mi joven buen día, veo que no trae su calcomanía en el medallón de la 4T, y eso es multa joven”. El conductor responde: “Mi jefe no quiere ¿que le hago?”, y el elemento de transporte público que estacionó su motocicleta adelante del auto de alquiler le dice: -Si pero todo los taxistas la traen canijo. Ya saben que deben apoyar a morena”. –Pues sí, responde el chofer, -pero que le hago, si mi jefe no quiere, ni modo que me le ponga al tiro. “Pero la tienes que traer, todos los taxis la traen sino te vamos a chingar el día de las elecciones, vamos a estar aquí en Orizaba. Deben acarrear gente, avísale a tu patrón, es orden de allá arriba, si no te voy a multar canijo. -Pues déjame hablar con mi patrón a ver que dice, responde el taxista y el uniformado tercia: -Órale, pero neta-. De los hechos hay un video tomado por un acompañante del taxista, y es solo una muestra de cómo, por una parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice una cosa, y por la otra –seguramente con su consentimiento- se hace otra. Hay amenazas a todos para que se apoye a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, y las ordenes, al menos en Veracruz son instruidas por el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos con la venía del Gobernador, dicen dirigentes taxistas cuestionados en Xalapa.

EN MIXTLA de Altamirano, donde el poder se disputa con extrema violencia como ha quedado corroborado tras el asesinado de una alcaldesa, atentados a suplentes y aspirantes y aprehensión de autores materiales e intelectuales, los morenos siguen desaforados cometiendo toda suerte de tropelías como el reparto de despensas que tanto critica el Jefe de las Instituciones Federales, al grado de exhibir a contendientes de otros partidos, pero callando lo que ocurre en el propio. Y es que allá en Mixtla, habitantes de la comunidad Tlaxcantla aseguraron la noche del sábado un camión cargado con despensas y láminas de zinc que eran distribuidos para promocionar el voto en favor de la candidata de Morena a la alcaldía, Norma Estela Hernández Sánchez, hermana del actual presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez, quien impunemente ha estado metiendo las manos en el proceso para operar con recursos del municipio a favor de su familiar, lo que ya estuvo a punto de generar violencia al ser detenido la unidad de volteo repleta de despensas, rotoplás y láminas que personal del ayuntamiento distribuía para coaccionar el voto. Los pobladores, al darse cuenta, decidieron detenerlo y, vaya sorpresa: el camión de volteo está a nombre de Crispín Hernández, y era guiado por un funcionario municipal de nombre Taurino. Ya hay denuncia en contra de los irresponsables, pero esta seguramente no prosperará, pues se trata de morenos con línea para cometer esas tropelías, y en varios ayuntamientos se está replicando el delito electoral, mientras AMLO hace uso de la tribuna mañanera para denunciar, pero solo a sus adversarios.

PERO SI MoReNa hace de las suyas repartiendo despensas y otros beneficios para comprar la voluntad popular, en otros casos ha tenido que enfrentar agresiones, o al menos eso dice la candidata a la presidencia municipal de Tenampa de Gorostiza por la Coalición «Juntos Haremos Historia» integrada por MORENA-PT-PVEM, Delia Laura García Cosquilla, quien denuncia que no la dejan pasar a ella ni a sus seguidores a la localidad del Coyolito, ya que un grupo de personas del Partido Fuerza Por México los intimidan con agredirlos de continuar su camino. La candidata señaló que se están resguardando en una casa particular, ya que un hombre identificado como Simón Álvarez, quien viajaba a bordo de un vehículo Tsuru color rojo los encañonó con un arma. La candidata afirmó que no sabe con qué intenciones están haciendo eso y dice estar muy asustada, por lo que hace responsable de estos hechos a la candidata del Partido Fuerza Por México, Gloria Sánchez Reyes por si algo le pasa a ella o a algunos de sus seguidores. Sánchez Reyes es hermana de la presidenta municipal de Tenampa, Olga Gloria Sánchez Reyes que busca imponerla. La candidata afectada no podía salir del domicilio particular donde se resguardaba, por lo que tuvo que realizar varias llamadas al 911 para pedir el auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública ya que teme por su vida. EN CHALMA, ocurre otro hecho. El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía, Fernando Argüelles y su chofer Jorge Alfredo Hernández Paulín fueron emboscados, baleados y golpeados, y el primero amenazado de muerte: “O renuncias o te matamos”, le advirtieron sujetos encapuchados que dispararon contra el vehículo donde viajaban. Luego de la agresión, ambos fueron internados en un hospital de Hidalgo. El ataque se registró la noche del sábado en la comunidad La Mesa del Anono, al norte del estado de Veracruz. Al respecto, el Comisionado Estatal del PT, Vicente Aguilar advierte que la zona norte de la Entidad “está caliente”, por lo que solicitó al Gobierno del Estado brindar seguridad a los candidatos y candidatas de su partido, y vaya que la necesitan. Apenas el pasado seis de Mayo un grupo armado privó de la libertad al dirigente municipal de Todos por Veracruz en Pánuco, Rafael Higareda Barriga. El plagio ocurrió en pleno centro del municipio, y en los hechos perdió la vida uno de los acompañantes del dirigente municipal que fue agredido por cuatro presuntos integrantes de la delincuencia organizada, mientras que Higareda permanece desaparecido. Sobre ese caso, el dirigente estatal de Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González pidió a las fuerzas de seguridad del gobierno Federal y a las autoridades del Estado su intervención inmediata a fin de garantizar la vida y la integridad de su compañero de partido, el profesor Rafael Higareda. También en la zona norte, otro político que permanece en calidad de desaparecido es Cresencio Vera Vidal, exalcalde de Tepetzintla, de 59 años de edad, quien fue plagiado el pasado 17 de marzo, cuando salió de su empleo y avisó que tomaría un taxi para trasladarse a casa de sus padres. Vera Vidal es funcionario de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en el municipio de Cazones, y suegro de Julio César González Cárdenas, precandidato de Morena a la alcaldía de Tepetzintla. Cresencio Vera fue alcalde entre 1995 y 1997 en Tepetzintla, un pequeño municipio del norte de la Entidad de apenas 14 mil habitantes. Aunque dijeron que esperarán los resultados de las indagatorias, los familiares del ex alcalde no descartan que su desaparición tenga que ver con las aspiraciones de González Cárdenas. En Poza Rica el candidato de MoReNa a esa alcaldía, Fernando Remes Garza, conocido como El Pulpo, fue exhibido por un vídeoaficionado en un conflicto con un ciudadano en el primer cuadro de la ciudad de Poza Rica, quien se opuso a que le colocaran una calcomanía del Partido del Presidente, y el “pulpo” amenazó con cortarle la cabeza. Sin duda, Veracruz está caliente, y no en vano ocupa actualmente el primer sitio nacional en asesinato y agresiones de políticos. Vaya caso. OPINA carjesus30@hotmail.com

