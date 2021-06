Héctor Parra – Cosas de la democracia y la repartición de votos

TRAS LA VERDAD

Ayer viernes los 300 consejos distritales del INE, culminaron las sesiones de cómputos. Seguramente habrá una que otra impugnación, pero el resultado en general poco moverá los números, excepción hecha que la oposición pruebe la participación de los delincuentes electorales, como fue la intromisión en redes sociales de gente pagada por el Partido Verde Ecologista, el día de la elección, lo que podría llegar a nulidades, multas, incluso pérdida de registro como partido político. Hay pruebas de la abierta participación de la delincuencia organizada, en la jornada electoral; pero, para AMLO se portaron bien. Claro, son sus aliados.

Inauditos los números que dio a conocer el INE en su página, una vez concluidas las sesiones los cómputos en los 300 distritos electorales. Vea si no sorprende el sistema de “mayoría relativa” que tenemos en México.

La Coalición de Morena-PT y Verde Ecologista, alcanzó 121 diputados de mayoría relativa con una votación de 12 millones, 802 mil, 391 votos. Mientras que la Coalición electoral formada por el PAN-PRI y PRD, habiendo obtenido una votación popular de 12 millones, 575 mil, 879 sufragios, solo alcanzaron 63 curules de mayoría relativa. Resultado legal del sistema de mayoría relativa.

Veamos. La diferencia de boletas entre una y otra Coalición Electoral fue de 226 mil, 512 votos. Sin embargo, la desproporción de curules fue tremenda. Sí, Morena y aliados se embolsaron 63 curules más con tan pequeña diferencia. Es legal pero no legítimo. Deben, a pesar de todo, respetarse los resultados, así está normado en la ley. Un solo voto hace la diferencia entre ganar o perder. Cada uno de los 63 curules de diferencia, tuvieron un costo de 3 mil, 595, 4285 votos ¡Vaya! López Obrador no tiene razón de estar feliz, feliz.

De estos resultados se infiere sin duda alguna que los votantes, el pueblo como suele llamarlo AMLO, no apoyó al mal gobierno de la 4T, sobre todo en la capital de la República y en el Estado de México. Las apariencias engañan si solo observamos y no analizamos la numerología en los curules que cada partido se lleva a la LXV Legislatura.

Social y políticamente cierto ¡El pueblo ha rechazado a López Obrador! Ahora sume las derrotas que tuvo Morena en el lugar donde pernocta y no paga renta el presidente de la República ¡Perdió la Alcaldía! ¡Sus vecinos lo rechazaron!

Aunque AMLO pretenda justificar su derrota electoral y de querencia, que fue consecuencia de las mediáticas campañas periodísticas en su contra. Pamplinas, sus vecinos también están cansados de su mal gobierno.

El presidente de la República llegó al grado de cometer muchos delitos lectorales habiéndose constituido en un actor político más durante todo el proceso electoral. Ni esa “fuerza moral” sirvió para catapultar a los candidatos de su partido. Es otro elemento malévolo más que jugó, no debe pasarse por alto en los resultados.

Otra de las conclusiones inequívocas de la perversidad de AMLO, fue el haber promovido la creación ficticia de tres partidos más para el actual periodo electoral, los que fungieron como satélites de Morena. Recordemos ¡López aplaudió los nuevos registros! Esos tres partidos que solo consumieron cientos de millones de pesos del presupuesto, no ganaron un solo distrito electoral federal, luego no tendrán diputados que los representen en la próxima Legislatura federal. PES, RSP y Fuerza México desaparecerán próximamente. El PES se esfumará por segunda ocasión, dejará de ser el esbirro de Morena en la Cámara de Diputados. Esta información, creo sinceramente, es una excelente noticia.

A finales del mes de agosto próximo el Consejo General del INE llevará a cabo la sesión de asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional. La regla es sencilla para la distribución.

Cálculos de las asignaciones de diputados de representación proporcional, según la votación y en espera de impugnaciones. PAN, 39; PRI, 40; PRD, 8; Verde, 12; PT, 7; MC, 16 y Morena 76. De la especulación matemática que quedan pendientes dos diputaciones por asignar.

¿Cómo se asignan? Primero, quien al menos no alcanzó el 3% de la votación efectiva no juega en la repartición de curules, pierde el registro como partido. Segundo, aquellos partidos (ya no en coalición) que recibieron más votos se llevan más curules aplicando reglas matemáticas de distribución. Las cifras exactas de diputaciones las tendremos hasta agosto. En septiembre dará inicio la nueva Legislatura, la temporalidad concuerda con la segunda mitad del gobierno de AMLO.

La base de esta regla se constituye por la suma de la votación efectiva, no la votación total; se deducen los votos nulos. Para el goce y disfrute de mis atentos lectores. Datos oficiales del INE. PES obtuvo el 2.75% de la votación efectiva; RSP alcanzó el 1.77% de los votos; por último, Fuerza México logró el 2.47% de los sufragios. Consecuencia, ninguno de estos satélites llegó al 3% de los votos que como mínimo exige la Constitución para conservar el registro como partido político.

Por Héctor Parra Rodríguez

