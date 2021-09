Héctor Parra – ¡De bienestar pasó a malestar!

TRAS LA VERDAD

Por Héctor Parra Rodríguez

El Banco Bienestar, pasó a ser un malestar para el gobierno de la 4T. Cientos de créditos han dejado de pagarse, mientras que la pesada nómina de la burocracia crece.

El pasado mes de agosto “Banbien”, dejó de otorgar créditos dada la exagerada morosidad en que cayeron aquellos que solicitaron algún crédito. Uno de cada cinco no paga.

El presupuesto para este año que entró en el último trimestre, aumentó mil, 613%; de 309.8 millones aprobados para el ejercicio fiscal de 2021, pasó a 5 mil, 309 millones de pesos. Así, de pretender bienestar, pasó a malestar en las finanzas, claro, se trata de dinero público: quien pierde es el contribuyente. No hay políticas financieras adecuadas, el Banco lo manipulan políticamente, el negocio es político.

Desde la creación del Banco propiedad de gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, le ha inyectado la cantidad de 16 mil, 711 millones de pesos ¡Ha! Pero se trata de “banca social”, para otorgar créditos al populacho, luego el fin es político, no financiero, que para esto está la banca privada. Si bien hay un lucro, este no es de naturaleza económica, es de carácter popular, manejo político-electoral. La hacienda pública todo aguanta en el gobierno de “cuarta”. No tiene mecanismos de evaluación, mucho menos de transparencia que justifiquen su existencia. Descarado manejo discrecional del presupuesto. El presidente no tiene “llenadera”. Su objetivo: alcanzar 25 millones de útiles electores, todos registrados y cobrando en Bienestar. Solo le falta el “control biométrico” por medio del celular.

La Maestra Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, de México Evalúa, ha proporcionado información valiosa al respecto. Sobre la evaluación de la eficiencia y eficacia del Banco de López, comentó: “La inversión pública requiere de mecanismos de gobernanza, que al día de hoy no existen, para evitar que se tomen decisiones que no cuenten con el aval de las evaluaciones o análisis de impacto y que más bien obedecen a intereses políticos”; “este caso hace evidente la debilidad institucional que existe para que el gasto público se oriente a lo que debería”. Fracaso total y cómo no, si AMLO no sabe lo que es producir riqueza, aprendió y muy bien, a gastar, más no a generar riqueza.

Derivado de la pésima administración del Banco (del Malestar), el presidente ha decidido fondearlo con más dinero, “manipulará” la nómina de la burocracia federal, dinero al que se sumará el de los “programas sociales” del gobierno (de cuarta). Por dinero no habrá dificultad alguna, seguramente los problemas los tendrá la clase burocrática cuando no haya dinero en el Banco para cobrar las quincenas, como suele suceder en miles de cajeros automáticos; cuando se acude a ellos resulta que no hay dinero para cobrar el salario y tienen que peregrinar en otros cajeros o esperar a que “refaccionen” los cajeros con más dinero en efectivo. Millones de mexicanos no se acostumbran al manejo del dinero electrónico, prefieren el efectivo para comprar en la “tiendita de la esquina”.

Ayer miércoles anunció el presidente López, durante la inauguración de la 64ava sucursal en la Ciudad de México, que el Banco Bienestar, no solo distribuirá entre 350 y 650 millones de pesos de los programas sociales; también “manipulará” la nómina de los burócratas y las remesas de los connacionales ¡AMLO es un peligro!

Promete cobrar mucho menos que cualquier Banco o casa de cambio por la administración de los dineros ¿Cómo? Si uno de cada 5 prestamos no son pagados. El principio del fin. Va sobre la quiebra de las finanzas de millones de personas, al menos bajo la pésima administración que ha realizado durante el corto tiempo que lleva de existencia. Y así quiere manejar los 28 mil millones de dólares que envían los connacionales desde los Estados Unidos. Prometió ir poco a poco (para no atragantarse), dijo López Obrador.

Los especialistas en materia financiera mencionaron que: “la disponibilidad crediticia de la institución financiera tuvo una disminución aproximada del 15 por ciento, en otras palabras, de 456 millones de pesos, y la cartera vencida incrementó 124 por ciento durante el segundo trimestre de 2020 y el mismo período de 2021”. Esos expertos cuestionan que, si Banbien no otorga créditos, entonces ¿cuál es su función? «Si ya no presta y solo se dedica a captar dinero, la institución financiera no va a llegar muy lejos, porque los usuarios están buscando conseguir préstamos».

Recordemos que, según palabras de López Obrador, el objetivo de cambiar Bansefi por Banbien fue principalmente para que el Banco fuera capaz de otorgar créditos a sus usuarios y ser beneficiados de los programas del gobierno federal. Otra más de las mentiras de López Obrador ¡Cuidado! Cualquier cantidad de dinero en manos de AMLO tiende a dilapidarla, carece de capacidad para administrar y producir; en cambio, es experto en destruir lo que no es suyo.

Esta es opinión personal del columnista