Héctor Parra – De la inconstitucionalidad a la locura

ACERTIJOS

Es la mañana que entra el solsticio de invierno, aunque a nosotros en esta zona de las altas montañas el frio canijo ya pega desde hace días. El volcán Pico de Orizaba, con poca nieve, pero el frio es rico en esta ciudad que es ciudad de calidad de vida, para vivirla y disfrutarla. Uno se levanta por la mañana y checas el aparatito, que ya es parte de nuestra vida, como Liverpool, el teléfono Iphone, lees los mensajes, conoces lo que ha pasado desde la noche anterior a estas horas de la mañana, y atiendes o te desatiendes de los clinchs de la política, que si el góber y su número dos jugaban billar en Tlacotalpan; que si Ricardo Monreal, que anoche volvió a aparecer en Milenio TV, arremete contra el gobernador veracruzano; que el Tribunal le dio luz verde a Paty Lobeira de Yunes y los de Morena no se rinden, señalan que aún les falta una instancia y, si no pueden con esa, irán al Vaticano con el Papa Francisco, porque esa derrota dolió y quedan las cicatrices, aunque Paty tiende un puente y estira la mano invitando al gobernador Cuitláhuac a su toma de posesión, eso sí, un panista me comentó que se tome antes un anti diarreico. Cosas de la política.

EL DUCHAZO O REGADERAZO

Y entre que me doy un duchazo, dirían en España, o un regaderazo, exclamarían en Tierra Blanca, allí mismo comienzo a preparar la columna que escribo ahora, entre el fuerte golpe del agua, en un clima frio, me acordé de una vez que, andando en España, encontramos una helada a la salida de Madrid rumbo a San Lorenzo de El Escorial, donde tienen las tumbas de los reyes de España, con todo y su pudridero, un lugar bello a la salida de la capital, donde se respira ese bosque español cuando huele a cedro y olivos, fresnos y palmeras, ese olor del bosque en temporada invernal que, cuando hace frio, hay que ir bien abrigado, tapao, cuñao, diría un jarocho. Y esa vez con el amigo que no es rico (José Luis) y Pepe Aranda, nos fuimos a comer un cocido a la manera del restaurante El Charoles, ahí enfrentito, o la clásica visita a Casa Lucio con Chicharito, que ahora mismo se me antoja, pero ya no tardo y me escapo a Madrid, porque el hambre es canija cuando se siente a la lejanía, a 11 mil kilómetros de mi aldea. Esa vez el campo estaba helado, pocas veces cae nieve por allí. Pero ahora con el Cambio Climático y el mundo loco, cae de vez en cuando.

AQUEL POEMA DE LEON FELIPE

Y al bañarme, en vez de acordarme de alguna canción de las de Chente Fernández, ahora que Televisa lo homenajea con sus películas, quien sabe porque cosas me acordé de aquel señero poema del gran León Felipe, ‘Me sé todos los cuentos’. Va:

“Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan sólo lo que he visto. Y he visto: que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre… ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos…y sé todos los cuentos”.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – El triunfo de Tito, Tito, Capotito