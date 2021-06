Héctor Parra – EUA seguirá apoyando a mexicanos contra la corrupción

*De Neruda: “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Hace no mucho tiempo se lo hicieron a Orizaba. Las huestes de Hugo Gutiérrez Maldonado y Erick Patrocinio Cisneros Burgos, una mañana llegaron a desarmar a la policía municipal, con clara prepotencia y flagrante violación a la autonomía y al 115 constitucional. Habían sucedido unos dolorosos crímenes de policías, y esos jalapeños intentaron echar la culpa a la policía municipal, que gozaba y goza de ser una de las mejores policías del país, no solo de Veracruz. Llegaron como John Wayne cuando pateaba las puertas en las cantinas y entraba buscando camorra. Rodearon la sede de la comandancia municipal en Circunvalación y no dejaron que ni el alcalde pudiera entrar. Todo mundo sospechaba que era político, venían las elecciones y sus candidatos no prosperaban. Había que ir a meterles un calambre e intimidar a la población y autoridades municipales. Lo hicieron, dejaron solo unas cuantas patrullas estatales y la gente tenía miedo de salir. El alcalde orizabeño tuvo que ir a implorar perdón y cariño a la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, y fue así como doña poderosa llamó al gobernador Cuitláhuac y en menos que canta un gallo vinieron en chinga a Orizaba al otro día a tratar de remediar ese flagelo que habían creado. Pero no lo hicieron, se llevaron a las policías con el pretexto de evaluarlos, cuando ellos ya habían sido evaluados, casi dos meses después regresaron a la mitad de esa policía y es una guerra policiaca, porque en las marchas de sus candidatos de Morena, el domingo pasado, patrullas de la policía estatal resguardaban y cuidaban esas marchas como convoy y si allí fuera el dinero de Fort Knox. Ver para creer.

EN ZONGOLICA

Eso mismo le hicieron el miércoles pasado a Zongolica, llegaron como Atila y los desarmaron y trasladaron a Xalapa, dizque a una revisión rutinaria, pero no fueron lejos por la respuesta, la Síndica, Evangelina Fuentes Ayohua, los culpó de que si algo pasaba, eran culpables el gobierno de Veracruz. Atrás de eso, el presidente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, lo llamó una “Acción intimidatoria y desesperada”, y cuenta que andan muy abajo en las encuestas y ese municipio, gobernado por el PRD, les va a ganar de nuevo, al igual que Papantla, donde hicieron lo mismo. “Lo que están haciendo se les va a revertir y vamos a ganar la mayoría en el Congreso y en los ayuntamientos”, dijo Sergio Cadena. Así hicieron con el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, que le aplicaron una ley chafa de ultraje a la autoridad, y lo tienen en la cárcel como preso político y no se entiende porque la secretaria, Olga Sánchez Cordero, no levanta el teléfono y pone en orden a estos funcionarios arbitrarios, en la antigüedad una llamada de Gobernación ponía a temblar al gobernador, por más poderoso que se sintiera. En fin.

CANDIDATO HERIDO (Gerson Morales)

Antier, al publicar en Facebook la portada de Crónica Tierra Blanca, y leer una nota del candidato del PAN a la alcaldía de Yanga, herido y lesionado en campaña, Gerson Morales Villanos, me escribió de inmediato por Messenger: “Saludos, vi la publicación de la Crónica. Estoy bien, Ya en casa. Más tarde enviaré un comunicado que dirigiré al pueblo de Yanga”. Y nos dio gusto saber que libró ese atentado. Qué Dios lo proteja y le vaya bien.

AQUEL OTRO CRONISTA

Jorge Ramón Galland, orizabeño, escribió desde México porque apenas hace unos días Yo Mero hablé de dos grandes comunicadores de Univisión, Raúl Peimbert y Jorge Ramos. Cito: “Querido pariente, te faltó otro gran comunicador, Jorge Barbosa, nació en nuestra preciosa Orizaba, trabajó 24 años para Univisión Chicago, fue compañero mío en el Colegio México, su papá fue dueño de la cafetería Monte Casino. Abrazos”. Aclarado.

