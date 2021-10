Héctor Parra – Galimatías y consecuencias políticas de la reforma energética

ACERTIJOS

El presidente AMLO y su esposa y parte del gabinete, entre ellos el secretario de Gobernación, llegaron a Veracruz al desfile de los 200 años de la Marina Armada de México, allí casi al pie de la torre gigante que le quitaba la sombra a Venustiano Carranza y el presidente, con todo su poder, por poco manda derrumbarla, y el gobernador Cuitláhuac, más temprano que tarde mandó clausurarla y allí andan en esos líos. Pero ese no era el tema, el desfile fue bonito, impresionante, lo vi en Foro TV, de corta duración y volando unas aeronaves militares sobre cielo jarocho. Un amigo que andaba por allí, en el aeropuerto Heriberto Jara del puerto, me envió un video de un Boeing de las fuerzas armadas mexicanas, donde ya se transporta el presidente, dejó atrás los Jetta y Tsuru y los vuelos en Aeroméxico o Aeromar, para convertirse en lo que siempre debió haber hecho, volar en naves del gobierno. Llamó la atención el vestido de doña Beatriz Gutiérrez Müeller, era un vestido de cordobesa que, según un mensaje posterior, la alcaldesa Lety López, la que está en las manos del Orfis, le envió de regalo porque es el traje de las cordobesas, y con ese mismo traje folklórico, lo mostró Miss Córdoba. Llamó la atención también que, en la foto oficial del presídium, no apareció el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, un acto de incivilización política porque, es cierto que a la 4t y al presidente le caen mal los Yunes, padre, hijo y espíritu santo, pero la civilidad política manda, sobre todo que es un alcalde emanado del pueblo, con votos que ganó en las urnas, como el mismo presidente. En fin. Caras vemos, rencores no sabemos. Alguien también me recordó que, en la época imperial de Quique Peña Nieto, en los albores de la desgracia de Javier Duarte de Ochoa, cuando todos lo acusaban de todo, el mismo presidente ordenó que lo sentaran casi en el último asiento de la primera fila, allí donde se siente el frio en el alma. Una verdadera grosería presidencial, aunque ya sospechábamos que las purgas internas de aquel priísmo de Peña, comenzaban a llegar. Aquel acto fue por otro motivo, este solo por descortesía. Una buena, el presidente anunció que el mítico y legendario Castillo de San Juan de Ulúa, que vivía en el abandono, la Marina de México lo va a restaurar, con los respectivos permisos del INAH, eso está bien y no que se lo dejara al viejito titular de la SCT, que le birlaron un dinero en los Pandora Papers y se quedó como el chinito: nomás milando y llolando. Muy buena medida. Histórico, bellísimo y abandonado, dijo el presidente de la Fortaleza de San Juan de Ulúa.

CALDERON ATACA DESDE ESPAÑA

En plena polémica por el cruce de declaraciones entre José María Aznar y el Gobierno de México, Pablo Casado ha inaugurado en Cartagena (Murcia) la quinta jornada de su convención itinerante y lo ha hecho precisamente junto al ex presidente de México Felipe Calderón. Casado ha rehusado pedir perdón a México por la conquista española, como pide el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. «Desde España no tenemos que pedir perdón, sino dar las gracias por una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma: la hispanidad, a ambos lados del atlántico». «Gracias a México por el gran orgullo de sentirnos una nación hermana», ha subrayado.

En el acto de Cartagena, el ex presidente mexicano Calderón ha terciado en el debate y lo ha hecho rehuyendo del revisionismo. «Orgulloso de ser mexicano, no caigamos en la trampa, porque aquí lo que se busca es provocar y dividir» para «tender una cortina de humo de los gravísimos problemas que ahora tenemos. Y lo que digo es que yo no soy indígena, no soy español, sino profundamente orgulloso de mis raíces indisolubles, indígenas y españolas, cualesquiera que sean, incluyendo algunas raíces sefardíes», ha querido enfatizar Calderón, que presidió México de 2006 a 2012. Y «también me enorgullece mi lengua, la lengua de Cervantes que es mía también», ha añadido.

