Héctor Parra – Irresponsable el secretario de Marina

TRAS LA VERDAD

Acepta el Secretario de Marina, el Almirante José Rafael Ojeda, que elementos de la dependencia bajo su responsabilidad han robado equipo y uniformes para venderlo a la delincuencia organizada ¡Esos son los que “combaten al crimen organizado”! A más de 3 años de distancia se enteran de la alianza entre criminales y marinos ¿Será por el ejemplo de AMLO?

José Rafael Ojeda, dijo en la mañanera, al lado del presidente de la República que: “Al menos nos ha pasado dos o tres veces dentro de nuestra institución, hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada” ¿Por qué se autoincrimina? ¿Será que las autoridades en los EUA saben de la relación delincuencial del gobierno de AMLO? Más vales sacudirse las manos a tiempo.

Luego vendrían las banalidades del Secretario de Marina, lo cual implica contubernio con los delincuentes de la Marina. El Secretario dijo que: “ya los han detectado y los han dado de baja, meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas” ¿En qué país vivimos? El perdón a traidores a la patria, delincuentes que deben ser sometidos a la justicia, simplemente se les da de baja y asunto terminado.

De todos modos, presumió su hazaña, mencionó que: “Afortunadamente nuestra contra inteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, pero de que se van de la institución, se van, si quieren delinquir que lo hagan afuera, pero no adentro”. El Almirante encubriendo a delincuentes.

¿A qué organización criminal le vendían material de la Marina? No habrá investigación, simplemente dejan en libertad a elementos de la Marina, seguramente para continuar delinquiendo. Si dentro de la corporación cometían delitos y fueron perdonados, en libertad seguirán haciéndolo. Ese personal debe ser reportado a todos los cuerpos policiales de los estados, luego entonces no encontrarán empleo ¿A qué se dedicarán? ¡A delinquir! AMLO, por supuesto, de acuerdo con la simple solución de despedirlos. Y cómo no, si hay que proteger a los delincuentes, dijo el presidente, también son seres humanos.

Muy orondo Rafael Ojeda afirmó en la conferencia que: “de que se van de la institución se van, si quieren delinquir que lo hagan afuera pero no adentro” ¡Inconcebible confesión del Almirante!

El Almirante refirió que: “en la Secretaría de Marina detectaron la venta de equipos militares como cascos, chalecos, e incluso, armas a través de plataformas electrónicas, y se pueden comprar a través de internet”. Y así los dejan en libertad, solo los dan de baja de la nómina ¡Cometieron diversos delitos! Debió ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República, aunque sea corrupto su titular, para que actúen en consecuencia. Contubernio confesado.

Y agregó el Secretario: “Estamos viendo, a través de la inteligencia naval, de dónde vienen esas plataformas porque muchas veces están ocultas, pero definitivamente, incluso desde Estados Unidos se puede comprar a través de internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento”. Inconcebible lo que sucede en el centro de mando del gobierno de la “transformación”, quienes presumen no existe la corrupción, al menos es lo que asevera AMLO.

Los habían descubierto, por eso tuvieron que confesar la comisión de los delitos, aunque no consignaron a los delincuentes, los protegieron. En la misma conferencia, reporteros cuestionaron a López Obrador sobre el decomiso de chalecos antibalas y equipo de las Fuerzas Armadas a elementos del crimen organizado. No tenían manera de ocultar los hechos delictivos.

Luego el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, “entró al quite”, justificando que: “hay una facilidad de la delincuencia para adquirir y que hay muchos lugares donde se puede conseguir equipo del personal militar o naval”. Simplón el general.

Días ante el mismo presidente dijo: “Cuidamos a los miembros de las bandas, son humanos”; también aseveró que “en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, han ubicado que la delincuencia trae este equipo, aunque no de las mismas características que las suyas”. Vaya descaro presidencial, intentando justificar al Almirante.

Claro, la autoridad intentó suavizar la comisión de los delitos que toleran al expresar sobre los equipos que se roban y vende a la delincuencia: “No son de las mismas características que poseemos tanto la Secretaría de Marina o de la Defensa, al señalar que a veces usan armas hechizas o que no les sirven al igual que las que las Fuerzas Armadas poseen”. Sencillo, desproporcionado y cínico deslizar la responsabilidad

No faltan los dislates del presidente López Obrador, siempre protegiendo a los delincuentes, al mencionar que ya presentó una iniciativa para tener más control en la venta de armas y equipos militares, porque el tema está en debate en estos tiempos.

¡Por favor! O sea ¿Lo que han hecho durante su sexenio no es delito? El cinismo en su máxima expresión. Así quiere que los legisladores de la oposición apoyen sus iniciativas de reforma constitucional.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

