Héctor Parra – ¿La diferencia la hace el partido o los EUA?

*La denuncia en su contra por acoso en el “limbo”

*Aun no aparece venezolana ligada a titular de SEV

MAS CLARIDOSO no pudo ser el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara cuando la semana pasada recordó a los maestros del Estado su condición de “pobres” -muertos de hambre-, y el destino que les espera con la Cuarta Transformación en los años venideros. Y es que molesto con profesores vacunados con el biológico Cansino –de fabricación China- , que ahora demandan ser inoculados con Pfizer por tener mayor consistencia u ofrecer mejores resultados, el voluminoso funcionario les espetó grosero y petulante como suele ser (y como son muchos en el Movimiento de Regeneración Nacional): “Hay quien piensa que vacunándose con Pfizer casi se vuelve gringo, va a hablar inglés y va a pasar a los Estados Unidos sin visa, y no es cierto, se necesita visa, van a seguir comiendo frijoles y tortillas y no van a ser gringos…”. Y las palabras siguen resonando “van a seguir comiendo frijoles y tortillas”, esto es, seguirán siendo pobres entre los pobres, y acaso el petulante se inspira en un Presidente que llama a los jóvenes a no tener ambiciones por el dinero porque eso no es la felicidad, sino que provoca muchos problemas. Pero Huerta, en particular, recriminó a los profesores que están disconformes con que se les haya vacunado con el biológico chino CanSino, por lo que asegura que en Xalapa han “regresado” a 754 que pretendían que se les aplicase la Pfizer. “Cómo dicen en el argot: los agarramos con las manos en la masa queriéndose poner la segunda dosis, no se les va a vacunar porque no tienen la razón, porque ya tenían cansino; no lo vamos a permitir. Vamos a mandar el reporte a la Secretaría Delfina (Gómez) y al Secretario Zenyazen (Roberto Escobar García, metido, por cierto, en severo lío ante la desaparición repentina de una persona de origen venezolano cercana a él).

Y UNO se pregunta: ¿debe burlarse este sujeto de los profesores que no confían en la vacuna Cansino en lugar de dar una explicación convincente? ¿Debe agredir a los profesores por su condición de pobres que comen y seguirán comiendo frijoles y tortillas, cuando su sobrepeso y figura inflada da la sensación de atragantarse con los mejores y más suculentos platillos gracias a su condición de superdelegado, desde donde ha cometido toda suerte de abusos permitidos por la Fiscalía Estatal a los funcionarios de la Cuarta Transformación pero penados al grueso de la población? Se trata, sin duda, de un acto de discriminación y ofensa a ultranza contra quienes solo ejercen un derecho: el derecho a la salud, y no confían en la dosis única de Cansino que les aplicaron, ya que existen pruebas de quienes han sido inmunizados con ese anticovid se han infectado de nuevo, algo que el funcionario no entiende, cegado como suele ser por el servilismo.

EL DELEGADO de la Secretaría del Bienestar dice que de los 1 mil docentes que lograron “colarse” para recibir en fechas pasadas una dosis de Pfizer, en esta ocasión los frenaron, pues dijo que se trata de un acto de “gandallismo”. “Al día de hoy de los cerca de mil que se vinieron a vacunar con Pfizer hemos regresado a 754, que como dicen en el argot los agarramos con las manos en la masa queriéndose poner la segunda dosis, y no se les va a vacunar porque no tienen la razón”, insistió. Incluso amenazó que informará (hau que mello) al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Roberto Zenyazen Escobar García para que tome cartas en el asunto contra los docentes, esto es, que los sancione e, incluso le informará a la secretaria de Educación Pública federal, Delfina Gómez: “Vamos a mandar el informe a la secretaria Delfina, al secretario Zenyazen para que corroboren, porque tenemos los registros de que ya eran vacunados de CanSino. Nos sorprendieron con la primera de Pfizer que se pusieron”. En tono burlón, refiere que “algunos se molestan pero así es. Lo que no se va a permitir es que haya gandallismo o influyentismo (aunque el influyentismo lo ha ejercido el propio Manuel Huerta, ya que tras ser denunciado por acoso sexual por varias mujeres que laboraban en la dependencia a su cargo, la Fiscalía Estatal ni siquiera lo llamó a declarar, lo que ratifica que en la 4T a los amigos justicia y gracia”, en tanto el robusto funcionario sigue como si nada).

PARA VARIAR, en días recientes acuciosos y respetables periodistas como Claudia Guerrero Martínez han abordado el tema de una mujer de origen venezolana que se encuentra desaparecida, tras haber sido embarcada con destino a su País de origen y desobedecer la instrucción de no regresar por parte de su novio, el más alto funcionario de la SEV muy cercano al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. La mujer sigue sin aparecer, y en torno al hecho se han desplegado carteles de búsqueda, pero no la encuentran por ninguna parte y la familia teme lo peor. Lo grave es que su ex pareja, influyentísimo por su amistad con el titular del Ejecutivo Estatal, ni siquiera ha sido llamado a declarar por parte de la Fiscalía Estatal, toda vez que existen indicios de su relación con la venezolana y las amenazas que vertió contra esta y su hermana para que se regresaran a su País. Y es que el super funcionario, de acuerdo a las notas de la comunicadora, había comprado una lujosa casa a la, ahora desaparecida, todo ello con dinero de la dependencia, o de lo que se niega a pagar a profesores.

NO ES fortuito que trabajadoras de la dependencia estatal reclamen el pago de 3 millones de pesos en prestaciones que les deben tras ganar un juicio laboral desde 2010, lo que implica que les reconozcan la antigüedad acumulada. Karen Blanco Alcázar, una de las 18 afectadas, convocó a conferencia de prensa en la que exigió que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez intervenga para acelerar los trámites y el correspondiente reconocimiento a sus derechos laborales, pero nadie les hace caso ya que Zenyazen Roberto Escobar es de los funcionarios mayormente protegidos desde el Poder Ejecutivo. Las damas, ante la indefinición laboral iniciaron un procedimiento para que se reconociese su derecho a la permanencia en el trabajo, mediante una plaza laboral, juicio que ganaron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) en 2010, sin embargo, aún con esto, tuvieron que seguir batallando y fue hasta el 2015 que la SEV les concedió una “plaza” dentro del Sistema Educativo Estatal. Pero la misma SEV en ningún momento ha reconocido su antigüedad y el resto de sus derechos laborales, por lo cual no les ha pagado en todo ese tiempo las prestaciones laborales a las que tienen derecho, por lo cual el adeudo acumulado ronda los tres millones de pesos. Maribel Ledo, otra de las afectadas, reprochó que ante esta situación, el TCA no obliga a la Secretaría de Educación a pagar los conceptos pendientes de cumplir en la sentencia, aun cuando ellas han reclamado por lo mismo. “Es un ir y venir. Tiene como 3 años que nos habían dado nuestro número de clave ya en el presupuesto, fuimos a Secretaría de Finanzas y Planeación y nos dijeron que ya habían dado la orden de pago, pero nada”, dicen, y como si el titular se sigue dando la gran vida, de tal manera que no hay dinero que le alcance. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

