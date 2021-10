Héctor Parra – La OMS exhibe mundialmente la ignorancia de AMLO

TRAS LA VERDAD

En la mañanera del pasado miércoles, AMLO pretendió exhibir a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por no aprobar al ritmo que exige López, las vacunas de Rusia y China, para que obtengan los reconocimientos y aprobación a nivel mundial.

No tuvo que esperar mucho el presidente de México. La respuesta fue contundente vía twitter, exhortando al primer mandatario para que “envíe a sus expertos” y conozcan todo el proceso técnico y científico que requiere la aprobación de cualquier vacuna. Vamos, en pocas palabras le dijo ignorante.

La OMS es ajena a cualquier asunto político. Pero AMLO aplica, como es su costumbre, la manipulación. 15 millones de mexicanos han sido inmunizados con vacunas rusas y chinas, por eso la molestia e intolerancia de López, dado que los EUA, no admiten en su territorio a nadie que tenga esas vacunas que aún no han sido reconocidas por la OMS. El cristal con que mira (no observa) López Obrador, siempre teñido de tintes políticos. Pretende ser el “adalid” de las causas justas, pero su torpeza e ignorancia es tan grande que complica las cosas.

AMLO queriendo influir en las decisiones técnicas y científicas de la Organización Mundial de la Salud, cuando que el presidente es un verdadero neófito en la materia. Evidente analfabeta en la materia que derrama ignorancia. Tedros puso en su lugar a López Obrador, fue exhibido a nivel mundial. Triste “papelón” el del presidente de México ¡Qué vergüenza!

López Obrador aseguró en su mañanera que enviaría una carta a la OMS, para que apurara el proceso de autorización de las vacunas contra el nuevo coronavirus. Así de “imprudente y tonto”.

Luego agregaría: “Es con todo respeto una ineficiencia, ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí a Hugo (supongo López-Gatell) que me elaborara un formato de carta, creo que el día de hoy me van a entregar el formato y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la OMS que apruebe”. Por supuesto que se refería a la aprobación de las vacunas. El único imprudente de todos los mandatarios, incluso de gobierno autoritarios, nadie ha cuestionado. Pero, la ociosidad de AMLO es muy grande, no gobierna, solo “habla y habla estupideces”.

AMLO no tuvo que esperar mucho por la firme y contundente respuesta. Al otro día (jueves, ayer) Tedros, director general de la OMS respondió a las insidias o críticas del presidente Andrés López Obrador por sus torpes comentarios, sin sustento al proceso de aprobación para las vacunas Covid de CanSino (china) y Sputnik V (rusa).

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que: “el organismo no había escuchado el señalamiento”, por ello invitó al gobierno de México a comunicarse directamente con ellos.

“Primer golpe mediático». Dijo: “Esta es la primera vez que escucho que tienen quejas”. Razón por la cual invitó al presidente López para que enviara a un equipo de expertos (mexicanos) a la OMS para observar el proceso de aprobación de las dosis contra el virus SARS-CoV-2. Así que López, seguramente ya no enviará su torpe misiva.

Segundo golpe al entrometido y malandro de AMLO. Tedros le dijo: “En lugar de que el presidente haga estas declaraciones sin ningún contacto con nuestros expertos, es mejor dejárselo a ellos para que lo analicen”.

Conclusión. AMLO debe entender que el aval de la OMS para las vacunas COVID se hace con base en evidencia científica, no política. Tedros, seguramente con mucho agrado exhibió la franca ignorancia de Andrés López, en su calidad de presidente de México.

Por Héctor Parra rodríguez