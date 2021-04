Héctor Parra – Las AMLOMENTIRAS de siempre al descubierto

Hace 30 años gobernaba el país Carlos Salinas y Dante Delgado Rannauro cubría la cancha del interinato en el gobierno de Veracruz. Nacía Crónica de Tierra Blanca, un diario que, en sus inicios, se editaba en una prensa plana, con mucha modestia, como así ocurre cuando se empiezan proyectos a futuro. Con un pequeño grupo de colaboradores, Enrique Haaz Diez formó un equipo donde plasmaron ese sentir de ese pueblo cuenqueño, donde la calor se sublima. Junto al poderío y aceptación de la estación de radio XEJF, se conformó una dupla de información con veracidad. Desde el principio el proyecto comenzó a cuajar. Poco a poco los lectores fueron sumándose. Y se necesitó, a los pocos años, de una prensa profesional, que editaba y edita ese diario hasta el día de hoy. Por ese sitio ocurrieron miles de cosas, todas se informaron, nada se ocultó, se vivieron tiempos difíciles y tiempos de alegría. Noticias que impactaban a nivel nacional, como aquella de cuando unos jóvenes se metieron a desayunar y las policías estatales los entregaron a la delincuencia y fueron asesinados cruelmente, por estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Tierra Blanca estaba en la mira nacional y de España. El comisionado, Roberto Campa Cifrián, no salía del pueblo. Crónica se volvió un referente de ese municipio y de parte de esa Cuenca del Papaloapan. Los voceadores regresaban por más, querían más diarios cuando la noticia se comía los periódicos. Así han vivido esos 30 años, ahora cubriendo la cancha, mi sobrino Javier Haaz Ulibarri, otra nueva generación que mira los medios de información. Colaboran como reporteros y columnistas: Ana María Vela, nuestra Carmen Aristegui, Manuel Regueyra, Ismael Maldonado, Humberto Gutiérrez, Irene Terrones, Armando Carrillo, de Tres Valles, Willy Trápaga, Fermín Carrera, José Alfredo Carretero, Luis de la Cruz, Nicolás Hernández y el paparazzi, Noé Montalvo, Elena Hernández, Enrique Tejeda, Gabriel García, Juan Gallegos y Felipe Croda. En la redacción: Angélica Gutiérrez y Víctor Hugo Alvarado. Talleres: Leobardo Terrones, Yosua Antonio Camacho y Sergio Hernández Jiménez. Encargadas de circulación: Emma Mora Jiménez y Rosario Barbis Manzo. Ventas: Santa Acosta Hernández y Víctor Hugo Alvarado. Y Teodora de la Cruz, siempre al pendiente de todo y de todos. Felicidades a ellos, y larga vida a ese medio señero de Tierra Blanca. Qué vivan mil años más.

DEL CENTRO DE VERACRUZ

Ayer recibí varios correos de lectores, que me comentaron lo del relato del centro histórico de Veracruz, y de sus calles y lugares. Uno de ellos me dijo que le hice recordar sus años que vivió allá como estudiante, ahora vive en Puebla. Y me recordó que me faltaron las nieves de Yucatán y los mondongos de frutas y las pancitas del Córdoba y el Noche y Día de Díaz Mirón y hasta las muchachas de La Escondida, tierra de salvación. Cierto, también no mencioné los tranvías, que a mí me tocó vivirlos cuando allá llegué a ese Veracruz hermoso que, además, tiene mar. Pronto haré la versión dos de ese viaje en un día de mucho calor.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz – Abril Tour Jarocha