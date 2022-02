Héctor Parra – Los abusos de poder del presidente López

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

La oposición estaría feliz si México entrara en guerra con cualquier otro país del mundo, si es España mucho mejor, porque ahí es donde están asentados los intereses de panistas y priístas desde hace varios años.

A la oposición no le interesa ganar en las urnas sino que Morena, López Obrador y la 4T pierdan su poder y para lograrlo multiplican sus cuestionamientos con medias verdades o con mentiras. No se trata de un juego democrático sino de una venganza que raya en lo personal y sólo destilan resentimiento que no puede menos que señalarlos como desesperados ante una serie de problemas propios que no pueden solucionar como la falta de apoyo social, del que están urgidos, sobre todo para las próximas elecciones del 5 de junio.

Pero antes de esa fecha viene un duro golpe a la oposición que tratan de impedir a como dé lugar, la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Transístmico, de ahí sus airadas declaraciones y estridencias en el Senado, donde una senadora hasta quiere debatir sobre el tema de que un compañero de ella, se chupa los dedos cuando come.

La oposición puede llegar a ser tan absurda como quiera; sin embargo, en su lucha por tener espacios en los medios y alcanzar simpatías de la población desestabiliza el orden que debe tener una sociedad y empieza a mentir para sacar raja política de las mentiras.

De esta manera desde hace semanas inventó que el agua subiría en la Ciudad de México, en las alcaldías donde gobierna la oposición, cuando en realidad se trató de medir los excesos del uso del líquido, si una persona gasta más de cierta cantidad debe paga ese abuso con un porcentaje mayor. Pero nunca precisó simplemente dijeron que el agua subiría.

La Ciudad de México es, por el momento, el blanco de los cuestionamientos de los opositores, a pesar de que sus alcaldes han sido sorprendidos en verdaderos delitos contra la salud como la venta de pruebas para detectar Covid que son gratis; sin embargo, hablan de que habrá terrorismo fiscal de acuerdo a este supuesto incremento del 35 por ciento en el consumo excesivo. El líder de la bancada del Pan en el Congreso local, Christian von Roehrich de la Isla, terminó por creerse sus propias mentiras y organizó brigadas de convencimiento para “demostrar” que hay terrorismo fiscal en el gobierno de la capital del país con el fin de desgastar a la jefa de gobierno como posible candidata a la Presidencia de la República.

Como este, hay muchos ejemplos basados en mentira. No hay medio que les impida difundirlas porque al ser declaraciones se transmiten y son responsabilidad de quien las expresa, pero a pesar de que el pueblo es sabio, la insistencia de las mentiras puede influir en la población y no para votar a favor de la población sino para desgastar al gobierno de la capital del país.

Otro ejemplo que quieren hacer un problema internacional es el de la “pausa” de al que habló el presidente en una reciente conferencia matutina, refiriéndose a las relaciones con España. Y de no ser por el escándalo de la oposición todo hubiera quedado como una declaración aislada sin validez oficial, pero insistieron por todas las tribunas sobre un peligro de rompimiento de relaciones diplomáticas, que ni siquiera llega a ser un incidente político.

Era evidente que el contexto del discurso de López Obrador estaba centrado en las empresas distribuidoras de energía eléctrica y no contra el gobierno o el pueblo de España, se necesitaría desconocer completamente las ideas políticas del Presidente como para adjudicarle ese significado, sin embargo, la oposición quiso magnificar el hecho hasta convertirlo en tema de primera plana de los diarios de México y ese país.

El gobierno de España no se instala en la derecha, y en muchas ocasiones los miembros de la asamblea legislativa le han dado la razón a la política de López Obrador, de tal suerte que el incidente no tiene repercusiones serias, a pesar de la espectacularidad que quisieron darle los opositores.

Cuando una mentira de la oposición se aclara satisfactoriamente, se continúa insistiendo como es el caso de la casa del hijo del Presidente, y quieren que rinda cuenta cuando no se trata de un funcionario público. Si es bien habido el dinero de los ricos no tiene razón nadie de rendir cuentas sobre el origen de su riqueza, y mucho menos puede pensar que todos los miembros y familiares de quienes trabajan en el gobierno de México deben vivir en chozas. Alza la voz la oposición como si ser rico sea un delito.

Y la agresión a través de mentiras continúa para desgastar, desde los amparos para que se vacune a los menores hasta el incremento al doble de los días de vacaciones en los diferentes centros laborales del país.

Se trata de una misma estrategia y de muchos absurdos que tienen como objetivo la descalificación, mientras que el gobierno trabaja, tal vez con errores y distractores pero la oposición ha dejado de trabajar para dedicarse a criticar obras y decisiones que, en muchos casos, ellos nunca tuvieron la intención de realizar cuando estuvieron en el gobierno.

La oposición debe trabajar si quiere triunfos en las urnas. Tienen un subsidio del gobierno con el dinero de los contribuyentes que deben justificar a la vista de todos y esto es una obligación. No se trata de una tarea optativa sino de un deber que debe mostrarse púbicamente todos los días, de otra manera se comete fraude a la nación frente a la mirada indignada de la población del país.

PEGA Y CORRE.-Otro periodista asesinado, ahora en Juchitán, Oaxaca, se trata de Heber López, reportero en el puerto de Salina Cruz, director de la página de noticias Noticias Web…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Ángel Álvaro Peña – La Justicia está en prisión