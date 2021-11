Héctor Parra – Los cínicos de Morena

v Se habrá de poner especial atención al trato con todos los ciudadanos

v Agilizar los trámites que se tienen que hacer en el ayuntamiento

v No me puedo dar el lujo de defraudar a mi familia y a los xalapeños

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

En la tercera y última parte de la entrevista de Bitácora Política con el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil nos comenta y adelanta que se está preparando una reingeniería total en la administración del municipio en la capital del estado, en donde se habrá de poner especial atención al trato con los ciudadanos y además agilizar los trámites que se tienen que hacer.

Es una reingeniería total la que vamos a hacer, vamos a presentar a los compañeros ediles para que nos la enriquezcan, la aprueben o nos la corrijan, pero con la voluntad de que tengamos una administración transversal, que tenga agilidad en los trámites y atención.

Vamos a vigilar la atención a los ciudadanos, que sea atenta, decente, de buen modo y bajar el estrés para convocar a capacitar el trato amable a los que nos mantienen, que son los ciudadanos.

Le preguntamos al alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil si puede dormir bien con tantos problemas, solicitudes y asuntos que le tocan atender y esto es lo que nos comentó:

“Pues soy descarado, sí duermo, no sé si será por cansancio, pero de repente me duermo a las diez de la noche y a las cinco y media ya me desperté, pero no nos queda otra, creo que tomamos una decisión seria, yo creo que estamos poniendo en lo que nos queda de vida, de salud, de esfuerzo, sacrificamos a la familia, sacrificamos nuestra calidad de vida y nuestra privacidad, pero tomamos la decisión, hoy estamos acá y estamos impulsados por la votación histórica que se dio en Xalapa, pero no me puedo dar el lujo de defraudar, menos a mi edad, nunca lo he hecho, no he vivido de la política como una ambición personal, para nada, ha sido un sacrificio, pero con gusto.

Agradezco a mi familia, que sea yo tan egoísta de hacer lo que he hecho en la política, de descuidar, a veces, pero si no fuera por el apoyo de mi mujer y de todos, no estaría yo aquí, realmente es una compresión que se agradece y atrás de mi impulso está el cariño y la atención de la familia que me permite transitar, porque una persona que no está bien en casa no puede ser buen servidor público, va a tener siempre conflictos que atender.

Yo no los tengo, gracias a dios, me apapachan y hasta me dan cuerda. De repente, me dan hasta mi Chocomilito, para que aguante yo estas rutinas de trabajo.

Explicó que trabajará en compañía del gobierno de la República, del gobierno del estado y en total coordinación con el poder legislativo, federal y local para desde la administración municipal armonizar acciones y unificar criterios por el bien de Xalapa.

Abriremos las puertas del palacio municipal y llevaremos el gobierno a todas las colonias; pues Xalapa es de todos y como su presidente, seré del pueblo y para el pueblo.

Xalapa requiere resultados y mejorar las condiciones de la vialidad, obra pública en las colonias populares, salud, el deporte, educación y socializar.

Sobre los funcionarios municipales que formarán parte de su administración, reitera que están casi conformados y que serán personas que quieran servir y no servirse.

En cuanto a su equipo de trabajo, indicó que ya casi esta completo, estamos en eso, Xalapa y Veracruz tiene gente valiosa profesionalmente, éticamente y con ganas de servir a los demás y ese va a ser el perfil, ciudadanas, mujeres y hombres, que quieran servir a mejorar la calidad de nuestra ciudad, a servir, a ser útiles, no a servirse sino a servir a la población.

Contáctanos en nuestras redes sociales:

https://www.canva.com/design/DAEN5B9DWgs/ZCHd2Z8KueYjlg_d59Op3A/view?website#2

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Miguel Ángel Cristiani-Transformar a la ciudad de Xalapa