Héctor Parra – Más «cochupos» del oficialismo a los empresarios

Por José Sobrevilla

Tiene usted idea de lo que se siente estar amenazado y vivir con la zozobra de que en algún momento cumplan la amenaza. Pues le platico que el compañero de la mañanera −entrevistado especialmente para esta entrega−, Omar Alejandro Niño Pérez, originario de San Luis Potosí, trae esa carga desde 2017, el 1º de septiembre, e incluso, en Radio Fórmula, en el programa que acompaña Manuel Feregrino, fue entrevistado y ahí denunció las amenazas del ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez (PRD 2009 – 2012) Ricardo Gallardo Juárez, padre del ahora gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (periodo 26/09/2021 a 25/09/2027) y también ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez de 2012 a 2014 por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

En enero de 2015, Raymundo Riva Palacio publicó en ‘El Financiero’ que Ricardo Gallardo Cardona había sido “detenido y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares entre 2012 y 2014 a través de sus empresas, las operaciones las triangulaban por medio de una clínica de especialidades, Wong, SA de CV, pero fue liberado 11 meses después por falta de pruebas.” El caso es que el trabajo periodístico de Omar Niño, en torno al tema, lo tiene desde hace cuatro años en el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El columnista Riva Palacio cita que, en febrero (2021), el medio potosino ‘Astrolabio Digital’, publicó que el ahora gobernador y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, habrían desviado más de 700 millones de pesos del municipio de Soledad, mismo que controlaron de 2009 a 2018, a través de 20 empresas y 19 personas.

¿Por qué razón han estado acosándote igual que a tu familia?

Por una investigación periodística que publiqué hace cuatro años de que, cuando el papá del gobernador era alcalde, corrió a todos sus mandos policiacos para poner nuevos; y los que llegaron fueron colocados en la Dirección General de la policía, policía vial, fuerzas municipales, y del administrativo, ellos habían sido los cuatro directores que estuvieron en el Penal de Ocampo Guanajuato, cuando Ricardo Gallardo, ahora gobernador, estuvo encarcelado.

Entonces los potosinos nos preguntamos ¿Cómo es posible que una persona que estaba entonces recluida, hace amistad con los cuatro directores, y posteriormente los integra como directores en la policía de San Luis Potosí? Y a la fecha siguen siendo directores, ahora que es Gobernador; uno de ellos es director de la Penitenciaría, otro titular de la Dirección General de Tecnología en Seguridad Pública, C-5, Martín Serrano Gómez, según registra una nota de ‘La Orquesta.MX.

“De ahí se desprende el problema y viene una persecución brutal contra mí y mi familia”. Así, el 14 de julio de 2022, en la conferencia mañanera de ese día, el presidente otorgó el uso de la voz a Omar Niño donde el potosino le dijo “…Si un día dejo de venir a estas mañaneras será porque estoy en la cárcel injustamente, o porque quizás ya no esté vivo (…) y, señor presidente, en un ejercicio de honestidad, usted sabe quiénes son los gobernantes de San Luis Potosí, SLP, porque en alguna ocasión usted los mencionó como ‘mafiosillos’ (…) Apenas llevamos nueve meses del gobierno de Gallardo Cardona y se contabilizan ya más de 500 muertos…”

– ¿Quién es Omar Niño?

– Soy Omar Alejandro Nuño Pérez, nacido en San Luis Potosí y cuento con 23 años de ejercer el periodismo; tengo licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí. Empecé a ejercer el periodismo en la Universidad Autónoma (de SLP) en el área de Comunicación Social, posteriormente reportero, conductor y Jefe de Información en TV Azteca, y luego en Canal 7, que es un canal local, donde tenía una sección policiaca; después fui conductor del noticiario estelar, y director de Televisa San Luis Potosí.

He dado cobertura a dos mundiales como corresponsal de Televisa y, con mi medio ya, ‘Omar Nuño Noticias’ también me fui a Rusia; ahora en diciembre me voy a Qatar y será mi tercer mundial… Esto es un gran esfuerzo que hago porque los patrocinadores han confiado en mí. No le doy cobertura cien por ciento a lo deportivo, siempre acompaño a la selección, pero voy a hacer reportajes económicos, sociales, de seguridad, del país donde se está viviendo el evento, y eso nos ha dado resultado muy bien.

Por otro lado, he tenido una carrera en áreas de comunicación social: he sido dos veces director de Comunicación Social con diferentes gobiernos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y una vez de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y también fui director de comunicación social del organismo de agua de SLP, así como catedrático de escuelas de periodismo.

– ¿Cómo llegaste a las conferencias mañaneras?

– Tengo aproximadamente un año asistiendo a las conferencias del presidente. Quiero decir que es con mucho orgullo y que me da un poco de tristeza que sea yo el único periodista de SLP que asiste a las mañaneras. Fui como escalando peldaños porque antes estuve acreditado para cubrir las conferencias de Hugo López-Gatell Ramírez sobre el Covid-19, hasta que me recomendaron con uno de los generales de alto poder ante el presidente López Obrador, quien me dirige con la licenciada Nohemí (Beraud). Afortunadamente, en SLP, mi medio de comunicación es el más visto, el más compartido, el más comentado de toda la entidad.

Vieron mis números y el primer trimestre me dieron un día por mes, y afortunadamente la primera vez que llegué a la mañanera me dio la palabra el presidente; luego me dieron dos días por mes, y ahora afortunadamente vengo dos o tres días una semana, y la otra descanso; y eso porque así lo pedí porque yo viajo desde San Luis en mi coche, “no me alcanza para el avión”, pero lo hago con mucho gusto, y la verdad es que, profesionalmente, ha sido una experiencia maravillosa.

Por las mañaneras, al presidente mucha gente no lo quiere, otros sí lo quieren, y nosotros recibimos críticas de por qué venimos a cubrirlas, pero yo les puedo decir que ha sido como “una Maestría gratuita” venir cada semana porque escuchas los temas, estas hablando con el presidente, aunque no te de la palabra, yo les digo en SLP “¿por qué vas, si luego no preguntas? porque tengo una cita con el presidente”.

– Cómo se llama tu medio digital?

– Se llama ‘ON Noticias’, que quiere decir “Omar Niño” pero en San Luis Potosí me conocen como “Omar Niño Noticias”. Le puse mi nombre porque tuve una experiencia… otra ocasión tuve un medio de comunicación y un día que me agarraron urgido, llegaron y me lo compraron, y me arrepentí como no tienes una idea; entonces, cuando fundé este nuevo proyecto, dije ‘le voy a poner mi nombre para nunca más volverlo a vender’. Así que, aunque tenga los aprietos más fuertes… afortunadamente nos ha ido muy bien, SLP lo ha aceptado bien.

– ¿Cuál es tu percepción de las conferencias mañaneras?

– Hay muchas dudas, pero lo primero que le quiero decir a la gente es que… porque te lo preguntan a ti, a todos; que si nos dan línea, que cómo entramos, que por qué hacemos esto, yo les digo: en la mañanera nunca, nunca, me han dado línea, jamás me han sugerido siquiera qué preguntar, ni me han inquirido sobré qué tema voy a hacer mi cuestionamiento, eso que le quede claro a todo México. En las mañaneras yo conozco a Jesús Ramírez Cuevas porque lo he visto. Llego y es familiar verlo en cada una de las conferencias y nos saludamos. Él es Director General de Comunicación de la presidencia, pero no pasamos de ahí; el presidente le da la palabra a quien él quiere.

Te voy a contar uno de mis secretos para ser favorecido con el uso de la voz y que me ha funcionado; se me ha criticado porque varias veces he salido con el mismo saco, es mi cábala, porque, aunque no crean, es un saco de color guinda, digamos, del color de Morena, y creo que eso le llama la atención al presidente ¿por qué? Porque cuando yo he tenido muchas ganas de preguntar, cuando tengo temas importantes, me pongo ese saco y me ha dado la palabra… Creo que la mañanera es un ejercicio democrático, periodístico; y siento que es un ejercicio político que era muy necesario para nuestro país.

