Héctor Parra – Morena destrozando normas electorales

A Sophia Román y su “Hora animal”, este reportero la conoció, −hace ya varios años− en la plataforma digital llamada “ASTL.TV”, hoy “Wow.TV” de nuestros estimados Malena Miranda y Alejandro Ruiz, quienes hospedaban al periodista Raúl Fraga y a este tecleador con el espacio “La agenda del Emprendedor”. Después vino la “pandemia” del Covid-19 y nos obligó, por una parte, a dejar las transmisiones en estudio y a convivir desgarradoramente con nosotros mismos y nuestros familiares, pero también con las mascotas, mismas que jugaron un papel muy importante en estos momentos de reclusión y, por ello, se antojaba conocer más de aquel programa que hacía nuestra amiga Sophia Román.

Antes de narrar la charla que tuvimos, permítame contarle que una encuesta titulada “APPA COVID-19 de Pulse Study de la American Pet Product Association” sobre el papel de las mascotas durante la pandemia, se pudo comprobar que 72% de los dueños de mascotas coincidieron en que pasar tiempo con ellas les ayudaba a reducir el estrés e incrementar el bienestar durante la “pandemia”; y que al tener que mantener distancia social con otras personas, 70% dedicaba más tiempo a estar con sus mascotas.

Justo la entrevista la realizamos el 23 de julio, justo cuando se cumplía el ‘año internacional del Tigre’, una especie que poco a poco se acerca a su extinción… Ahí Sophia nos contó que el programa de ‘La Hora animal’ inició hace casi seis años en la Secretaría de Cultura, para radio. Surgió por la necesidad que tenemos de difundir los derechos del reino animal. “Yo concibo que si los animales están en nuestra vida es por algo, y que debemos respetarlos”.

“En radio yo hice el segundo programa con una persona que era criador de los pastor blanco suizos; de hecho él me regaló la perra que aún tengo. Lo invité porque tenía unos perros preciosos. Un día él me dijo, “pero Sophia, no creo que dures mucho aquí, ¿de qué vas a hablar?” y dije Cómo que de qué voy a hablar… de miles de cosas. Hay miles de animales que ni siquiera conocemos”.

La conductora señaló que su programa habla de todo el reino animal desde una mosca hasta un hipopótamo, o un mamut: todo lo relacionado al mundo animal. El mes que entra, agosto, −dijo Sophia− se irá a Cuba en lo que será el primer viaje internacional de ‘La Hora Animal’, “Vamos al delfinario, a tomar un curso en Varadero, al zoológico de la Habana con un médico veterinario zootecnista que es especialista en econogramas y, para mí, es el rey del econograma, ya que le hace estudios desde a una rana hasta un tigre.

“Estar en la ‘Hora Animal’ me ha dado muchas satisfacciones y muy agradecida con toda la gente que nos ve, que nos sigue, y con nuestros especialistas, con la televisora que me cobija. De la Secretaría de Cultura me cambié a televisión. Hay mucha gente que está en contra de los zoológicos, muy respetable, porque debe haber zoológicos que no atienden bien a los animales y demás, pero dentro de estos más de 300 programas que he hecho, he aprendido muchísimo.

Aprendes que, así como el mundo está cambiando, también los animales y los zoológicos. Las funciones ahora de los zoológicos son diferentes a las de antes; antes nada más eran recreativos, ahora no, ahora realizan investigaciones; por ejemplo, aquí en México, recientemente sacaron a flote al cóndor, el lobo mexicano que ya estaba casi extinto; se hacen muchos esfuerzos que la gente no sabe.

Este programa nació para dar a conocer todo esto. Informar a la gente de todo lo que hay dentro dé… pero la “pandemia” nos ha obstaculizado muchísimo. Desafortunadamente solo pudimos hacer un programa en una reserva de lobos mexicanos, den Toluca, y fue una gran experiencia para mí estar en una jaula con lobos.

– ¿Quién patrocina La Hora Animal?

– Como tú sabes, no ganamos dinero, nadie nos paga, ni la televisora, ni yo, ni los especialistas; sin embargo, la verdad me siento muy contenta de poder llevar este programa, ser parte de él, y conocer mucha gente; pero sobre todo, que te pregunten… aunque yo no soy veterinaria (y la verdad me hubiera encantado serlo), pero afortunadamente cuento con un pul de especialistas que nos apoyan de manera desinteresada, por una causa noble.

– ¿Qué onda con los “perr-hijos”?

– Desafortunadamente somos uno de los países donde existen más perros en situación de calle. Es tan triste… tu casa la tienes cerca de la Basílica de Guadalupe, y cuando viene el 12 de diciembre es terrible, porque mucha gente que viene de otros estados, abandona a sus perros, o sea, los traen de sus pueblos y los abandonan aquí. Y no sabes cómo está el 12, 13 y 14 en la tarde, lleno de perros… a los chiquitos hasta en cajas de cartón los traen. Es un problema enorme que tiene la CDMX y, afortunadamente, muchas personas se dedican a recogerlos para llevarlos a refugios.

– ¿Hasta dónde nos está llevando la modernidad en cuestión de las mascotas?

Muchas parejas jóvenes ya no desean tener hijos porque se ponen a pensar, realmente es duro, pero cierto, qué mundo les van a dejar. Entonces, lo que están haciendo es adoptar como mascotas de compañía a un gatito, a un perrito, y los convierten en sus “hijos”; todo esto está cambiando. Antes tu ibas a una tienda de mascotas y veías muy poquitos productos de gatos, ahora es impresionante. Tu vas a estas tiendas tan grandes y ya ocupan hasta tres pasillos. Este mercado ha crecido tanto que dices “le voy a comprar las croquetas a mi perrito”, pero hay tantas marcas: para perros chiquitos, para medianos, recién nacidos, para ya más grandes, para geriátricos, que tienen esto, lo otro, en fin, ha crecido muchísimo este mercado.

– ¿Tienes alguna formación profesional relacionada con los animales?

No. Ninguna. Soy licenciada en comunicación; siempre me dediqué a la mercadotecnia, publicidad. Trabajé mucho tiempo en empresas globales; he llevado equipos de venta, telemarketing. Afortunadamente tuve una muy bonita carrera; claro que lleve radio en las materias, pero nunca pensé que acabaría haciendo un programa radiofónico. Siempre quise participar en una empresa particular, no me llamaban la atención las grandes empresas.

Cuando me empecé a empapar en todo esto, me que quedé sorprendida. Nunca pensé las dimensiones que tiene esto. Nota: Lo invitamos a ver el video anexo.

