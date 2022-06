Héctor Parra – Morenistas adelantan campaña violando la ley

v Estamos en un lugar privilegiado para este proyecto: Alcaldesa

v Son 3,000 millones de dólares de inversión en México

v Apertura a que venga todo ese desarrollo económico, portuario e industrial

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

La presidenta municipal de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera nos comentó que el programa que acaba de anunciar el presidente de la república para el Golfo en México el Gas Lacakch, para explotación de gas natural, será muy benéfico, porque estamos en un lugar privilegiado para este proyecto, son 3,000 millones de dólares de inversión en México y estamos preparados en Alvarado para dar apertura, a que venga todo ese desarrollo económico, portuario e industrial que esto representa.

Es un orgullo para nosotros y un compromiso en el que estamos trabajando para que mejoren las condiciones de vida de los alvaradeños y sin lugar a dudas este proyecto resultaría de gran importancia no solo para Alvarado sino para toda la región.

Respecto a los primeros meses de su administración municipal, Lizzette Álvarez comentó a Bitácora Política: Estoy muy agradecida con el trato que he recibido de mis conciudadanos, bueno, la verdad es que han sido 5 meses muy difíciles, de mucho trabajo, no hemos parado, hemos trabajado día y noche, porque tenemos un compromiso que debemos cumplir.

Quiero Alvarado amo a mi pueblo, es momento de que nos pongamos las pilas, no solo la presidenta municipal, sino todos los ciudadanos, para trabajar en conjunto, para hacer un solo equipo para formar parte de un grupo, en el que lo más importante sea Alvarado, no la presidenta municipal.

A la pregunta de ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes emprendedores que están en busca de una oportunidad laboral? bueno, que no desfallezcan, que no se desesperen, estamos haciendo las gestiones necesarias para poder traer a Alvarado empleos para ir sumando, ir dándole oportunidad a todos esos jóvenes que se han preparado para conseguir un trabajo, estamos haciendo gestión para que las industrias, los apoyos lleguen a nuestro municipio, estamos con la mejor disposición de ayudarles y bueno; si bien es cierto que nos tocó recibir un ayuntamiento devastado en malas condiciones, pero lo más importante es lo que viene, no estemos viendo hacia atrás lo que

ya pasó, ya es pasado, nosotros estamos trabajando por lo que Alvarado viene, porque el futuro nos une, Alvarado es primero.

Estamos trabajando de frente con la ciudadanía, para recibir los apoyos y para que juntos hagamos un solo equipo y este trabajo se vea reflejado en las distintas comunidades.

, Lizzette Álvarez es propietaria del barco camaronero La Tormenta en donde se grabó la telenovela del mismo nombre, pero además es representante de la Cámara de la Industria Pesquera por lo que explicó que en este caso, los barcos camaroneros, en años atrás se tenían proyectos de parte del gobierno federal, en donde se apoyaba la flota pesquera, como es apoyo a la modernización, apoyo al sector pesquero, a través de estos programas fueron avanzando y fueron cambiando de nombre en diferentes sexenios de los presidentes de la república, pero en este momento, no cuenta el sector pesquero y el sector camaronero, principalmente con ningún apoyo, la pesca ha venido hacia abajo, ha ido mermando se ha ido deteriorando y bueno esto hace que la industria camaronera esté en una posición en la que esté inestable, debido a que pues por un lado gobierno federal no apoyan y por otro lado la pesca en sí ha disminuido

Si bien es cierto que las vedas afectan a los pescadores, porque pues durante cuatro meses y medio están acostumbrado a vivir del sustento familiar por medio de la pesca del camarón y el presentarse pues el periodo de veda, esto resulta preocupante para las familias, bueno pues también es importante que se respete el período de vedas.

Estamos en la temporada en la que el camarón se encuentra desovando y demás cuatro meses y medio muy duros, muy difíciles para los pescadores, porque es el sustento que llevan a casa día a día.

Hablando de gastronomía, un tema importante fue la del Arroz a la Tumbada, porque muchas personas participaron y se generó una gran derrama económica, sin duda alguna para Alvarado, “el arroz a la tumbada representa para nosotros, además de que es una actividad en la que la derrama económica para nuestro municipio, tan importante para para la ciudadanía de Alvarado después de 2 años de pandemia, reactivar la economía de esta manera, recibiendo más de 15,000 personas, tuvimos una derrama económica de más de 5 millones de pesos, que es una cantidad muy fuerte para tener un municipio en el que ha estado paralizado por el tema de la pandemia, fue el evento todo un éxito. Se realizaron 10 toneladas de arroz, dividido en 20 Pailas. Y

bueno, pues tuvimos la presencia de propios y extraños, muchos turistas, personas que tuvieron a bien participar.

