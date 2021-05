Héctor Parra – ¡No habrá fraude electoral, a pesar de AMLO!

Tras la Verdad

Aseguró el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, que las elecciones y la democracia podrán convivir en un contexto de pandemia, además su robusto sistema electoral permite afirmar con claridad y seguridad que no hay posibilidades de fraude. Mentira que ha pretendido convertir en verdad el presidente de la República, ante la inminente pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados. AMLO busca un culpable de sus torpezas y abusos.

El anillo le quedó muy grande a López, cuando por la pandemia aseguró le había “caído como anillo al dedo” para asentar sus políticas de corrupción y abuso. Suponía que le permitiría cometer toda clase de tropelías, insiste en ello. Córdova participó en la novena sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo”, organizado en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde abordó el tema de las elecciones en México. Hizo hincapié en que la pandemia de COVID-19 no ha impedido cumplir con las decisiones, etapas y procesos que garantizan la certeza y la confiabilidad de las elecciones. Lo que mucho ha molestado al presidente, él quería “tronar” el proceso electoral.

Dijo Lorenzo que: “La pandemia no nos ha detenido y no permitiremos que lo haga, en México las elecciones y la democracia podrán convivir en este contexto y recrearse exitosamente”. Mientras que, AMLO continúa con su golpeteo político en contra de Córdova y Ciro Murayama, dos consejeros que no ha logrado doblegar el tirano de López Obrador y eso le incomoda al presidente.

El presidente del Consejo, ante especialistas nacionales e internacionales en materia electoral, comentó que la implementación de las acciones para enfrentar la pandemia garantiza que el próximo 6 de junio las casillas “sean espacios en donde se expresará una doble libertad: la libertad de la ciudadanía para ejercer el sufragio por la opción política de su preferencia, pero también la libertad frente al contagio”. Había que hacer la precisión ante la política de desinformación desplegada por el mismo AMLO; todo estará bien e día de la jornada electoral.

Como lo he afirmado en mis Columnas, el mismo Lorenzo Córdova estableció que además se ha dado cumplimiento a la concatenación de los eslabones de la confianza ciudadana que se ha logrado construir durante los últimos 30 años, que han logrado formar un sistema electoral sofisticado y robusto que “permite asegurar desde el INE con claridad y seguridad que en México no hay posibilidades de fraude”. Contrario a la política sin sustento que alienta López Obrador, desde sus tertulias mañaneras, pretendiendo convencer que el INE ha cometido fraudes electorales ¡AMLO jamás lo ha demostrado!

Me da la impresión que el mensaje de Córdova iba dirigido al propio presidente de la República. Afirmó que, el fraude se acotó, fue proscrito desde el momento en que se eliminaron los factores que hacían posible la arbitrariedad en la organización de las elecciones y cuando se excluyó la intervención de los gobiernos en turno de las decisiones de la autoridad electoral. Contrario a lo que quiere AMLO, regresar la función electoral al gobierno y quitárselo al organismo constitucionalmente autónomo. Y cómo no, sería el mismo Andrés López quien estaría detrás de todo el proceso electoral, esa es otra de sus ambiciones para perpetuarse en el poder.

Lorenzo Córdova, en su conferencia aseguró que, a 22 días de la Jornada Electoral, ya se cuenta con el 95 por ciento de ciudadanas y ciudadanos necesarios para cubrir las casi 163 mil casillas que se instalarán en todo el país. Las elecciones en manos de la ciudadanía, ella será el aval de que no exista la menor posibilidad del supuesto fraude que “canta” López ¿Ciudadanos fraudulentos? Evidente el equívoco, falsedad y perversidad del presidente de la República

El presidente del Consejo General, también comentó que: “La elección más grande de nuestra historia está siendo impulsada por una movilización ciudadana inédita en los 30 años de vida electoral en clave democrática”. De tal suerte que el fraudulento de AMLO, no ha logrado, no lo hará, convencer a los mexicanos para que desconfíen en el INE. Por el contrario, una gran fuerza ciudadana ha despertado en defensa de la institución electoral.

93 millones 670 mil electores, casi 4.3 millones más que en 2018, podrán acudir a las urnas para renovar más de 20 mil cargos locales y federales. Es importantísimo que los electores acudan a votar, para evitar, eso sí, que López y sus huestes, puedan cometer fraude electoral con los “acarreos masivos” de los beneficiarios de sus programas sociales. A eso le apuesta el corrupto del presidente.

Para rematar y desmentir directamente a López Obrador, la directora de la organización Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, destacó que el engranaje que conforman las autoridades electorales mexicanas: el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral componen todos los eslabones que dan “garantía de institucionalidad democrática para una contienda”. Otra más que fortalece la credibilidad en el trabajo de las autoridades electoral y destruye el “mito” de López de los fraudes que ha cometido el INE ¿Por qué no lo prueba?

Alejandra Barrios asentó que: “México ha construido una serie de procedimientos complejos que garantizan la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales”. También argumentó que: “la conformación del Consejo General donde participan todas las partes del proceso electoral da la certeza de que el voto del ciudadano cuenta y puede ser bien contado”. Otra señal del equívoco doloso al que induce el presidente.

Luego la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ex Consejera del IFE, Jacqueline Peschard, directamente daría respuesta a los infundios de Andrés López Obrador, al comentar sobre la fortaleza institucional del INE, sin dejar de lamenta que su autonomía “está permanentemente acosada desde el poder” (AMLO) y la “captura” por parte del gobierno de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, calificando esas conductas como “comportamientos erráticos” del Tribunal Electoral. Bien por la académica.

Peschard fue clara y directa. Planteó como desafíos para la logística electoral del actual proceso, la extremada litigiosidad, la constante intervención del presidente de la República, la polarización y la violencia político-electoral. Agregaría que: “En este 2021, llevamos 90 asesinatos de candidatos y exfuncionarios o funcionarios púbicos, que contrasta con los 85 muertos en 2018 y no parece que haya la capacidad del Estado y fuerzas públicas para detener esta violencia”. Yo agregaría: No hay la menor intención de detener la violencia del gobierno de la 4T. A pesar de las perversas intenciones del AMLO ¡No habrá fraude electoral que impulse el INE!

