Héctor Parra – ¿O nos destruye o lo destruimos? Estamos a tiempo

A partir de hoy entraron en vigor las infames reformas a las normas electorales y más allá. Por lo pronto, el Consejo General del INE, se queda sin su operativo, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quien de inmediato impugnó la aberrante legislación.

Dan inicio de la entrada en vigor de dichas normas, también comienzan las batallas legales en contra de las inconstitucionales reformas.

AMLO también arrecia su campaña de mentiras para justificar sus reformas. Afirma que el secretario ejecutivo del INE, busca el empleo vitalicio, cuando que, el cargo de secretario tiene un periodo de caducidad, no puede quedarse más allá del tiempo estipulado en la propia ley.

Los morenistas, sin conocer qué fue lo que realmente aprobaron en unas cuantas horas, siguen afirmando que se apegaron a la Constitución. Falso. Nadie, ni aún siendo experto en la materia, puede conocer, analizar y aprobar un documento, a renglón seguido, de 109 páginas.

Nadie de los morenistas tiene el conocimiento, ni la experiencia en materia procesal electoral de corte administrativo, mucho menos en el ámbito contencioso jurisdiccional; los “expertos”, incluso crearon una nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia Electoral capacidad; los aliados al presidente López, tampoco tienen esa capacidad. También le metieron mano a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ninguno de los morenistas es experto, simples hablantines de palestra.

Habiendo recibido las iniciativas del Ejecutivo, los expeditos legisladores, cumplieron con lo ordenado por su dirigente presidencial: sin conocimiento aprobaron las reformas, adiciones y derogaciones al por mayor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales y demás ordenamientos. Para justificar su aberrante conducta, simplemente dicen que habrá ahorros, que el despido de miles de personas no es tanto y simplificarán las funciones electorales.

Muchos años de colaborar en funciones electorales me permiten conocer a fondo la delicada problemática de organizar una elección con eficiencia, mas no soy experto en la materia. Qué decir de la materia contenciosa electoral, es una rama especializada del Derecho Electora. Por ello resulta verdaderamente irresponsable lo realizado por AMLO y sus lacayos legisladores. Su odio, resentimiento y deseo de destruir a las instituciones electorales es enfermizo por parte del presidente López Obrador.

Dee por medio está la destrucción de nuestro sistema democrático al violentar derechos políticos, absoluta inseguridad el día de la elección, sin seguridad el escrutinio y cómputo que nos garantice la certeza de los resultados, ni prontos ni expeditos. Un caos. Eso es lo que quiere el gobierno de la 4T.

Además, reformaron artículos a modo, como el 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que les permite a las “corcholatas” andar en precampaña sin ser sancionados durante todo este tiempo ¡Ah! Pero no pueden hace precampaña iniciado el proceso electoral. Los cínicos primero se autorizan, se dan la libertar por medio del inciso a) del citado artículo que les autoriza realizar actos anticipados de campaña. Por algo andan tan frescos, saben que no serían sancionados por la nueva legislación, habida cuenta por las abiertas campañas hacia la Presidencia de la República que inició el mismo violador de López Obrador.

Artículo 15 párrafo segundo. Brutal ataque a los ciudadanos que hayan votado por candidatos independientes. Resulta que esos votos no se contarán para la asignación de diputaciones de representación proporcional. Claro, no les conviene computar votos que no se depositen en favor de candidatos independientes. Los votos de candidatos independientes les reduce posibilidades de mayores asignaciones. Una discriminación a los votantes, sus votos no sirven para asignaciones.

En el artículo 40 párrafo, los reformistas determinaron que el proceso electoral ya no dará inicio en el mes de septiembre del año previo a la elección. No, lo retrasan 2 meses, dan menos tiempo para la preparación. En lo sucesivo el inicio del proceso electoral será hasta el mes de noviembre; 60 días menos y con menos personal operativo. No cabe duda que están apostando al fracaso de las elecciones del 2024.

Dado lo extenso de las aberrantes reformas, adiciones y derogaciones de muchos preceptos, el estudio, el análisis de las nuevas normas, requiere de mucho tiempo. Incluso las faltas de ortografía que requieren fe de erratas.

Lo importante que, todos aquellos que están impugnando el “Plan B”, tenían en sus manos el borrador que ha sido publicado, promulgado por López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, ya es norma vigente y los tiempos o plazos legales empiezan a correr.

Vaya labor titánica de los ministros que deberán actuar con independencia, sabiduría, responsabilidad, profesionalismo, imparcialidad, libertad y mucho amor a México. Los ministros peleles de AMLO, simplemente votarán en contra para que no prospere la inconstitucionalidad; es este deleznable grupúsculo están Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf; por supuesto también el bufón del presidente Arturo Zaldivar Lelo Delarrea. Una o un ministro más a favor de López Obrador y las inconstitucionalidades no pasarían, se quedarán. La traición a México estará consumada. Confío en el espíritu honesto, docto y jurista de los ministros libres, que con toda entereza le darán “palo” al mismo autócrata y tirano del Presidente de la República.

