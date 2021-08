Héctor Parra – Olga Sánchez Cordero ¿Premiada o castigada?

*Si en pleitos andas metido, ganes o pierdas, algo has perdido. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Las reyertas continúan, las mañaneras se han convertido en un cuadrilátero, como en los tiempos de George Parnassus, el promotor que desde el foro Inglewood, California, celebraba los combates más famosos de la historia del boxeo. Ahí desfilaron desde Mohamed Ali hasta los mexicanos, Ultiminio Ramos, Mantequilla Nápoles, que no eran mexicanos, pero como si lo fueran, y Chucho Castillo y Carlos Zárate. Ahora ese foro está en las mañaneras, llevan tres días que celebran unos buenos rounds entre Ricardo Anaya, el perseguido político, según los panistas, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente quien es dueño del cuadrilátero. No hay mañana que no se den unos toques, unos jabs o unos uppercuts o ganchos al hígado, nada de abajo del cinturón, esos son sucios. Allí van un día sí y otro también, peleando por su inocencia, Anaya la suya y AMLO la de sus hermanos, Pio y Martín. Ahora mismo Anaya exhibe una foto de su juventud, en una casa que le regaló su mamá, y es una parte de la acusación. Dijo: “Esta foto se tomó hace 25 años. Estoy en la casa Club Campestre 7C. Desde entonces la casa era de mi mamá y me la regaló muchos años después. Resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí, según la Fiscalía de AMLO. ¡Dan pena!”, escribió en redes sociales.

EL OTRO PLEITO (AMLO-DORIGA)

Pero la misma mañana, que desde Xalapa estaba tirando sus rollos, el presidente se fue contra otro comunicador, bueno se fue contra varios personajes, pero un comunicador le reviró, Joaquín López Dóriga. Dijo AMLO, y cito a El Universal: “Entre risas, el presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó: “Fíjense lo que dice, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo, qué voy a estar pensando yo en eso. Diría que hasta -en términos políticos- hasta conviene un candidato así, o sea, de veras, porque en una de esas el bloque conservador saca de candidato a Loret de Mola ¿no? o a López-Dóriga o al dueño del Oxxo, a Yunes, que pueden significar… Al de la Coparmex, puras finísimas personas, o a los dirigentes de los partidos actuales. Pero ya para qué me meto en eso”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Xalapa, Veracruz.

LA RESPUESTA

Enchilado, en su visto noticiero de la 1:30, López Dóriga no se quedó mudo: “Al respecto, Joaquín López-Dóriga respondió, en su espacio “#TodosHablanConLópezDóriga”, con nombres de “finísimas personas” relacionadas con el presidente López Obrador.

“Ya le he hablado de las finísimas personas presidente. Entre las finísimas personas está el gobernador que está ahí y que le rió tanto su ocurrencia, Cuitláhuac García, ese es una finísima persona, y si no, al tiempo porque creen que llegaron al gobierno para siempre.

Está Fernández Noroña, está René Bejarano. ¿Se acuerda de él, presidente? ¿De las ligas de René Bejarano? Está el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México que quitaron, que lo busca la justicia. Está el diputado Huerta, de Morena, que sigue siendo diputado, que está detenido por abuso sexual de menores y violación de menores. Esos son, presidente, finísimas personas, no me falte al respeto porque yo no se lo he faltado”, expresó López-Dóriga. El periodista recordó a López Obrador el nombre de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y le exhibió una foto a su lado. “Yo siempre he sido un independiente que he volado solo”, declaró. López-Dóriga precisó que nació en Madrid, pero eligió ser mexicano. “Yo lo pedí y lo logré, entonces incumplo el requisito constitucional del artículo 82 que señala que para ser presidente de la República se necesita ser mexicano por nacimiento. Entonces no me use y respete, y lo dejo con sus finísimas personas”, declaró el reportero.

Dos personajes de Veracruz aparecieron, el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien López Dóriga augura malos tiempos por venir, y Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador que, muchos en el panismo no ven como mala opción, para ir a contender por la presidencia en 2024.

Cierren las puertas.

