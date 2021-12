Héctor Parra – ¡Perdió la democracia y ganó AMLO!

ACERTIJOS

Otra tarde de inquietud y de incertidumbre (ay, como es cruel la incertidumbre), mientras esperábamos al equipo juvenil de la selección jugar contra Chile, el hervidero de la noticia comenzó a circular, las redes sociales lo difundían. El Tribunal Electoral de Veracruz, donde votan dos o tres magistrados, resolvieron 2-1, lo que algunos sospechaban y esperaban que así fuera, anular la elección de Veracruz. De inmediato la candidata ganadora, Paty Lobeira, saltó a las redes con un video donde acusa a esos magistrados como empleados del gobernador Cuitláhuac, de violentar lo que los electores en las urnas decidieron. Qué iban a la impugnación. Dos magistrados a modo intentan cambiar el panorama electoral. Veracruz es la joya de la corona, y quieren ese municipio a como dé lugar, como quisieron llevarse Orizaba, en este mismo lapso de elección. La presidenta electa, dijo tajante: “¡No nos vencerán! ¡Hoy más que nunca la lucha sigue! Pese a que la presidenta del Tribunal Electoral había dicho que la elección había sido correcta y legal, dos magistrados dijeron nones, esos que la candidata acusa ser empleados del gobernador Cuitláhuac. Debe ser difícil, me dijo un viejo priísta, enfrentar al poder de ese gobierno veracruzano, que tiene en la cárcel a sus opositores (Rogelio Franco y Tito Delfín), que aplica, como promoción de pollo Kentucky Fried Chikens, esa cosa llamada ‘ultrajes a la autoridad”, y de nada le ha valido que anoche mismo, en el noticiero de Azucena en Milenio, el poderoso senador Ricardo Monreal arremetiera contra esa ley y pidiera la liberación de unos jóvenes a quienes se las aplicaron en Xalapa, y que debían derogar ese delito inventado, es decir, delito chafa, así me dijo ese priísta. Más aun, ahora que quieren embuchacarse la elección de Veracruz, pero, como aseguró un panista, si se dieran las cosas de ir a otra elección, el PAN los vencerá de nuevo. Bueno, a esperar porque aún hay dos instancias federales, donde se va a dirimir si es con melón o con sandia.

Ser o no ser, según la máxima de Shakespeare. Todo mundo en esta vida está preparado para ser algo, lo que no se está preparado es para no serlo. Todo a colación, diría un clásico, porque leo en el diario El País, versión mexica, que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, asegura que está preparado para ser candidato a la presidencia de México. Lo que no dice es qué pasa si no lo es. Como ha amenazado Ricardo Monreal, que si no lo es arderá Troya. Dante Delgado y su MC tienen un buen problema, le van a sobrar candidatos rumbo al 2024, porque, me imagino que él, si las luces pintan bien, querrá venir a ser el gobernador de Veracruz, que acá lo necesitamos, dicen algunos jarochos que le recuerdan como gobernador del cuatrienio. En la última encuesta de Reforma, Marcelo Ebrard puntea y Claudia Sheinbaum va en segundo lugar, pero la sorpresa de la noche, dirían en una feria de pueblo, es que el hijo de Luis Donaldo Colosio, mismo nombre y apellido solo que con Riojas de segundo, va en tercer lugar en una encuesta nacional, siendo solo un alcalde pueblerino, aunque esa alcaldía sea de Monterrey. Tiene Dante también al Kennedy neoleonés, el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien, al lado de su esposa, la youtuber, Mariana Rodríguez, han formado una dupla que la gente del norte los ven como sus Kennedy: JFK y Jaqueline, y serian una pareja presidencial de primera, jóvenes y guapos y con futuro. Veremos que dice Dante. Si deshoja la margarita o se alía, porque algunos ya lo ven con el recelo que no va a ir a esa alianza y eso, dicen unos opositores, solo ayudará a los candidatos de Morena. Pero Dante jura y asegura por la Virgen de Alvarado, donde nació, que ganarán la elección de 2024 con un candidato propio, y no va a esperar ni a Monreal ni a Marcelo Ebrard, que seguro no serán los favoritos del presidente. Lo ampara que gobierna Jalisco y Nuevo León y se la rifó en Nayarit y Campeche. Veremos qué ocurre.

