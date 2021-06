Héctor Parra – Presidente insensible AMLO ignora actos terroristas

POR SI ACASO…

*Faltaría consulta para enjuiciar a ex jefes capitalinos

A toda acción debe seguir una reacción bien merecida

SOSTIENE ISAAC Newton en su tercera de cuatro leyes que de la física que: “a toda acción corresponde una reacción”, lo que indica que cuando un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro cuerpo, éste reacciona con una fuerza de igual en magnitud y dirección pero de sentido contrario, y el inglés tenía razones para decirlo ya que a menudo es calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica. Por ello ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ignoró la primera ley del afamado Físico: “Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él”, e insiste en que se realice la Consulta Popular del próximo primero de Agosto para enjuiciar o no a los ex Presidentes que le antecedieron, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, no estaría de más que la oposición a su Gobierno, encabezada precisamente por los ex mandatarios, propusieran una consulta similar en la ciudad de México en torno a si la sociedad desea que se enjuicie o no a los ex jefes de Gobierno, desde Andrés Manuel López Obrador a la fecha, sobre todo por obras que actualmente presentan deterioros y han sido causas de muchos accidentes y muertes como la Línea 12 del Metro, la que el pasado 3 de Mayo se vino abajo en uno de sus tramos aéreos ocasionando 26 fallecidos y 100 heridos, y cuando todo el mundo pensaba que había culpables, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con el principal constructor Carlos Slim Helú, dueño de grupo Carso, a quien sacó la promesa de reconstruir la línea, y todos quietecitos (como si las vidas humanas ni importaran), lo mismo que a Claudia Sheinbaum Pardo que no cumplió con los requisitos del mantenimiento ni se lo exigió al Gobierno Federal, y que decir del principal culpable por recibir y aceptar una obra que desde el principio presentaba severas fallas como lo es Marcelo Ebrard.

POR ELLO ahora que la oposición ganó 9 de las 16 alcaldías en la ciudad de México, sería prudente preguntar a los gobernados si están de acuerdo o no en que se enjuicie a los ex Jefes de Gobierno que ha tenido la capital de ese Estado, donde la izquierda nadó de a muertito durante muchos años sin que nadie los auditara, haciendo y deshaciendo a voluntad. Por ello, apelando a la tercera Ley de Newton, normalmente en la naturaleza las fuerzas no se presentan solas, sino en pares como sucede con las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en contacto con otro, y en el medio social ocurre algo parecido. El ser humano con su acción sobre otro provoca una reacción, lo que se conoce como conducta reactiva. Si la acción lleva implícito un carácter positivo, pues la conducta reactiva puede ser positiva en un alto nivel de probabilidades. Si lleva implícito un gesto con carácter negativo, también con un alto nivel de certeza se puede esperar una conducta reactiva que lleve implícito un gesto con carácter negativo. En ese contexto, a toda acción humana ejercida sobre otra persona provoca una conducta reactiva, sea positiva o negativa. Así, algunas acciones humanas pueden crear caldo de cultivo para la aparición de situaciones sociales conflictivas, en la medida en que determinadas condiciones dan lugar a que se repriman algunas conductas reactivas negativas, aseguran expertos. Estas conductas reprimidas provocan sufrimientos que favorecen la gestación de situaciones sociales conflictivas. El accionar inadecuado de ciertos individuos poseedores de poder y fuerza pueden saturar y colman de sufrimiento a otros individuos. La persistencia y reiteración de otras acciones generadoras de nuevas conductas reactivas negativas, sobresaturan el nivel de sufrimiento en esas personas, provocando, en la mayoría de los casos, un arranque de ira desenfrenada, a través de actos de violencia, agresiones, ataques, etc, que encuentran su expresión en un conflicto social.

Y ES que si bien la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta popular con la que se pretende enjuiciar o no a los ex presidentes señala: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, AMLO se ha empeñado en darle su propio contexto en las mañaneras más recientes, indicando que los ministros de la corte la hicieron barroca para proteger a los ex mandatarios, cuando debió haber sido: ¿estás de acuerdo en que se juzgue a los ex Presidentes por delitos que hubieran cometido en el pasado?. Lo curioso es que de acuerdo a la ley, el titular del Ejecutivo Federal está impedido de dar opiniones al respecto y, sin embargo, al igual que lo hizo en el reciente proceso electoral, cuando usando para ello sus mañaneras se dedicó a dar publicidad a las obras de su Gobierno y partido, lo que a juicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye un delito, algo que secundaron algunos colaboradores como Rocío Nahle.

A PROPOSITO de Isaac Newton y su tercera ley, algunos manuscritos cuentan que el científico en su adolescencia tuvo un incidente con un compañero que posiblemente fuese Arthur Storer (primer astrónomo colonial de Estados Unidos aunque, en realidad llegó al condado de Calvert, Maryland, desde Lincolnshire, Inglaterra). Se cuenta que este le dio una patada en el estómago, supuestamente como represalia a alguna broma pesada de Newton. Este no pudo olvidar nunca ese hecho; en este tiempo no había podido afirmar su poder intelectual a causa de la deficiente formación escolar o porque nuevamente estaba solo y asustado. Estaba relegado al último banco. Según el relato de John Conduitt (político británico que estuvo casado con la media sobrina de Sir Isaac Newton), ni bien finalizó la clase cuando Newton retó a una pelea al otro niño en el patio de la iglesia para devolverle el golpe. El hijo del maestro se acercó a ellos y azuzó la pelea palmeándole la espalda a uno y guiñándole el ojo al otro. Aunque Newton no era tan fuerte como su rival, tenía mayor decisión y golpeó al otro hasta que se rindió y declaró que no pelearía más. El hijo del maestro le pidió a Isaac que lo tratara como a un cobarde y le restregara la nariz contra la pared, y entonces Isaac tomó al azuzador de las orejas y golpeó su cara contra uno de los lados de la iglesia.

PERO NEWTON que demostró por primera vez que a una acción hay una reacción, además de ganarle en la pelea se esmeró en derrotarlo académicamente, y se convirtió en el primer alumno de la escuela. En fin, AMLO tal vez necesita de una reacción de los ex Presidente de México, y acaso junto con la oposición en la capital del País exijan una consulta popular que defina si desean o no que se investigue y lleve a juicio a los ex jefes de Gobierno de la Ciudad de México, y acaso muchas cabezas rodarían, incluidas las de Marcelo Ebrard, principal responsable de la desgracia ocurrida en la Línea 12 del Metro…OPINA carjesus30@hotmail.com

