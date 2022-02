Héctor Parra – Revocación de mandato fraude anticipado

Por José Sobrevilla.

Para un hijo de padres mexicanos nacido en Estados Unidos, EU, el llamado “país de las oportunidades”, la vida no debe ser nada fácil. Alfredo Luna Curso, 45 años, nació un 14 de mayo de 1976 en San Pedro California, condado de Los Ángeles, EU. Hoy tiene 21 años dedicados a la poesía y la música; pero, para sostener sus inclinaciones artísticas ha tenido que trabajar manejando un vehículo de carga, tráiler, desde Tijuana a Los Ángeles y viceversa. Anteriormente ─por diez años─ había sido jardinero; incluso llegó a tomar un curso de golf y, en la industria restaurantera, pasó desde lavaplatos hasta cajero. También llegó a trabajar en la limpieza de plantas refinadoras de aceite.

Su primaria y secundaria las estudió en EU, así como un curso de importación y exportación; pero su gusto por la música le vino desde chico y se le afianzó cuando aprendió a escribir y grabar composiciones musicales en un estudio de grabación que manejaba Movri Dickerson Jr., el hijo de Morris B.B. Dickerson Sr., el bajista y miembro cofundador de la banda War.

– ¿Cómo y por qué consideras que estás siendo espiado por el gobierno estadounidense?

– Hice una canción sobre la caída de las Torres Gemelas, el 9-11, pero la escribí antes de que fuera tema de conspiración; es decir, cuando sucedió el ataque, yo ya estaba con las letras en el estudio, grabando. Por la histeria del 9-11 hubo un tiempo donde me miraron con odio. “Tú no eres un patriota, eres un terrorista”, me decían. Sobre el tema fue la única canción que realicé, aunque siempre me gustó la política; y yo decía “aquí están mal, aquí no da”, pero aun así la llevé a una estación de radio, y desde ahí empezó en mi vida un mal episodio. Recuerdo que era tiempo de navidad; ya no sabía ni qué hacer. Pensé que la música me traería buena fama, pero no; la prensa estaba en contra mía y era imposible conseguir su respaldo.

Alfredo Luna ha considerado que, desde aquel momento, ha estado siendo vigilado por aparatos de alta tecnología quitándole su derecho a la privacidad. En esos tiempos –aseguró en entrevista– el hispano no estaba suficientemente representado. “Yo consideraba que por ser ciudadano americano no deberían suceder esas acciones, es decir, el gobierno no te puede vigilar sin tener un documento oficial donde te diga por qué razón te están poniendo vigilancia”.

En el tiempo que sucedieron los hechos, apareció una Ley Federal en el gobierno estadounidense llamada “Ley patriota” que tenía por objetivo “ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad de aquel país al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo. Asimismo, la ley también promulgó nuevos delitos y endureció las penas por agresiones terroristas”[1].

Señala Luna Curso que no hubo nadie que abogara por sus derechos. Diariamente sus derechos humanos fueron violados, igual que su privacidad. “Yo pienso que lo que me sucede es algo que no le debe pasar a otra persona, tanto en EU como en México. En este momento yo me encuentro en Baja California, en Tijuana, y desgraciadamente me sucede también aquí. Si hablamos de la soberanía, esto ya es como un conflicto entre las dos naciones.

Por eso considero mi obligación sacarlo a la luz y buscar cómo crear una ley hacia EU y México, porque “un gobierno extranjero no debería espiar a los ciudadanos de otro país”. Luna considera que tarde o temprano se tendrá que concluir quién justificó este espionaje y a quien se le habría de culpar porque piensa seriamente demandar. “Yo pienso que ─en Estados Unidos─ hace mucho y hasta la fecha, los derechos de las personas siempre han sido tema importante, más cuando eres ciudadano americano (…) yo me considero mexicano y ellos también me consideran así, porque si me consideraran estadounidense esto jamás me hubiera sucedido”.

“Yo quisiera que se llevara a la justicia una ley para que esto no pueda suceder a otras personas ni en Estados Unidos ni en México” señaló enfático.

Reveló que producto de la falta de oportunidades, sus padres tuvieron que emigrar a Estados Unidos desde Zacatecas, y radicar allá; y fue por ello que, al haber nacido en San Pedro California, y ser considerado ciudadano de aquel país, piensa demandar al gobierno norteamericano…

– ¿En qué consistiría tu demanda?

– Pienso demandar por un millón de dólares por cada día que he sido vigilado. Yo lo que quiero es vivir en paz, porque tengo mi familia, mis hijos y mi esposa, quienes han tenido que vivir esta injusticia conmigo.

– De la administración de Donald Trump a la de Joe Biden, ¿Qué diferencia percibes en cuanto a respeto a los derechos humanos de los migrantes y los hijos de padres mexicanos y latinos?

– Donald Trump, en sus inicios, causó una perspectiva nada favorable para los hispanos. Recordemos su retórica por el Muro antinmigración, y pasó su administración culpando a los mexicanos de muchos de sus problemas: la guerra contra las drogas, la migración, la pérdida de los trabajos, en fin, la simulación de los mexicanos hacia EU por no adoptar sus costumbres y su lenguaje.

En cambio, la administración Biden ha sido más aceptada por la población migrante, sobre todo por sus paquetes de estímulos económicos, y el caso de los derechos humanos también ha sido muy favorable en nuestra comunidad.

– Respecto a la atención que brindan los consulados a nuestros compatriotas ¿Qué anécdota nos podrías compartir?

– El trato es pésimo. Somo vistos de una manera no prioritaria. Hemos sido ignorados. En mi caso personal ─en su momento─ yo fui atendido por Esteban González, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien no atendió mi caso y, por el contrario, me envió a que contactara vía Gmail a mcelorio@sre.gob.mx y también a fcarrera@sre.gob.mx, por más que lo intenté nunca tuve respuesta.

En el futuro, Alfredo Luna se ve registrando sus canciones, interpretándolas y viviendo de las regalías, esperando ser una persona reconocida y disfrutar de la fama que ello le genere. Sus padres nunca se reintegraron a México. Su madre, comentó, vive todavía en San Pedro California y su papá falleció hace cinco años y, manejando su tráiler entre los dos países, sigue esperando la atención de las autoridades mexicanas respecto a su problema.

