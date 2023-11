Héctor Parra Rodríguez – AMLO, su ignorancia y ridículos judiciales

TRAS LA VERDAD

El pleno de la SCJN, por unanimidad de 10 votos, volvió a dar “palo” al presidente López Obrador y a su consejera jurídica María Estela Ríos González, al pretender que el ministro Javier Laynes Potisek, no conociera de la acción de inconstitucionalidad, promovida en contra de la extinción de los 13 fideicomisos propiedad del Poder Judicial de la Federación

En la discusión y acuerdo tomado por los ministros el día de ayer martes, de paso le dieron una pequeña repasada, como alumna de primero de Derecho (a la consejera); vamos le dieron una cátedra a la ignorante de Ríos González, a la que, por cierto, promovió el presidente de la República, para que ocupe un lugar en la Suprema Corte de Justicia. Literalmente quedó reprobada la consejera.

Así las cosas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente desechó por notoriamente improcedente el impedimento que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra el ministro Javier Laynez Potisek, para conocer como instructor de la acción de inconstitucionalidad 214/2023, misma que fuera presentada por integrantes del Senado, la oposición, quienes impugnaron el decreto publicado el 27 de octubre de 2023, por el que adicionaron un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece que el Poder Judicial de la Federación no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al de mejoramiento de la administración de justicia. Los fondos de los trabajadores de los cuales AMLO quiere apropiarse inconstitucional e ilegalmente.

Otro ridículo jurídico del presidente Andrés López Obrador.

Precisamente el ministro Javier Laynez Potisek consideró que los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales, debido a que dicha figura no está prevista por la Ley Reglamentaria, a diferencia de otros juicios y procedimientos. Vamos, intentaron hacer valer un impedimento que no existe en la ley. Inconcebible la ignorancia de la consejera jurídica y la torpeza jurídica de López. Por algo en presidente aborrece el Estado de Derecho, todo lo quiere acomodar a sus particulares intereses y el Derecho lo menosprecia.

Un acuerdo que en cualquier otro juicio de inconstitucionalidad no tendría la menor importancia; pero, en tratándose de la Presidencia de la República, resulta inasequible tremendo gazapo legal.

Laynes recordó que ese Tribunal Pleno ha permitido de manera “muy excepcional el procedimiento de algunos impedimentos”, pero han sido a petición de alguna ministra o ministro, a razón de que antes de llegar a este Tribunal Pleno, se participó directamente en la discusión, aprobación, redacción y, a veces, hasta aprobación, de una disposición de carácter general, pero que, ese no era el caso.

Por eso están como están de mal en el Poder Ejecutivo en todas sus acciones legales que emprenden; sus acuerdos, sus decretos, sus expropiaciones, todo mal. Y luego se enoja el abusivo presidente. Solo por medio de la mentada “seguridad nacional”, pueden arropar sus arbitrariedades y abusos.

De tal suerte que, el ministro que fuera impugnado para dejar de conocer de la acción de inconstitucionalidad, agregó: “Por estas razones, yo no me considero impedido; me parece que no procede el impedimento; además, yo no considero, en absoluto afectada la objetividad”. Fue así que, los 10 ministros votaron a favor de los argumentos del ministro y desecharon de plano la impugnación de AMLO y su consejera. Y así la quiere de ministra en la SCJN. No puede ser tanta ignominia.

Conclusión. Por unanimidad, los ministros integrantes de La Corte decidieron votar por desechar la absurda petición, al ser notoriamente improcedente el impedimento hecho valer por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González. Resultado que quedará registrado como una de las enormes torpezas en materia jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Para la historia

El impedimento fue registrado bajo el número 20/2023, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que el ministro Javier Laynez Potisek se abstuviera de conocer de la acción de inconstitucionalidad 214/2023. Una razón de peso para que los senadores desechen la propuesta de López Obrador, para cubrir la plaza vacante de ministro en la SCJN, extrema ignorancia del Derecho constitucional y procesal.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

