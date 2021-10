Héctor Parra Rodríguez.- Piso pedregoso en Morena

Por: Gilberto Haaz

Llega el mes de las lunas más hermosas, octubre, como cantaba Pedro Infante. Suelo ir al Puerto y a Boca del Rio en Veracruz, cada quince días, como lo he anunciado. Ahora me tocó la de siempre, tomar la mugre y cara retardada autopista de Capufe, pero la encontré sin novedad. Raro. Algo pasó y no había colas. Eso sí, de regreso tuve un incidente que reporté al 074, porque bajé en los baños de la caseta de Paso del Toro y cuando entré por poco me pasa lo que a Koeman, el entrenador del Barcelona, que casi se vomita cuando le metieron dos goles, y uno de ellos del gran Luis Suárez, aquel a quien tuvo la desfachatez de llamarlo por teléfono y despedirlo, con las palabras de qué no entraba en los planes del club, pero bien dicen en mi pueblo, la venganza es un plato que se come frio, y cuando anotó Suarez la tele hizo una toma de que estaba llamando por teléfono, las cámaras de la TV española afocaron a Koeman, que estaba castigado en las graderías, quizá devolviéndole la llamada. Aunque Suárez dijo que la finta de llamada fue a sus hijos, y que al anotar él pediría perdón a Barcelona y a su antiguo equipo, por las penurias que ahora están pasando, un hijo agradecido con su antiguo club O quizá le dijo a Koeman, como Paquita: Me estás oyendo, inútil. Había dos empleadas en las afueras de los baños, les llamé la atención y les dije que cuidaran su trabajo, que anda muy escaso, y deben ganar bien porque los contratos son buenos en Capufe, que llamaría a quejarme. Lo hice al 074 y tomaron mis datos y hasta ahí. No tienen remedio, con lo que cobran debían tener baños como el hotel Ritz de París. Llegué a Plaza Américas al café de Don Justo, de la familia del gran Manolo Fernández, ahora nos reunimos cuatro cuenqueños, además de mi hermano Enrique, de Rico y Pavón llegó Juan Lavalle, que orgulloso baila los sones jarochos como nadie y un tiempo, cuando era joven, recorrió el mundo en el afamado ballet de Amalia Hernández, bailando eso de: ‘saca tu butaquito, cielito lindo, y velo sacando’. Nos alegramos porque Dios se lo arrebató a la muerte, sucede que Juan estuvo muy grave en el hospital 20 de noviembre, pero Dios siempre hace milagros, y allí andaba uniéndose a ese grupo. Hablamos de política y brotó un caso, yo suelo presumirles ahora de un orizabeño panista, que es gobernador de Querétaro, y Rico me recordó una anécdota. Acuérdate, me dijo, no me acordaba. La cuento.

La anécdota de Mauricio Kuri González

Sucede que hace algunos años, cuando el ahora gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, estudiaba de pequeño, quizá unos 14 años, en el Colegio México de Orizaba, tomando un café con Tavo Rodríguez Pasquel Bravo y su padre, Yamil Kuri Barquet, que son compadres, y yo ahí presente, Yamil comentó que su hijo estaba en Teziutlán, Puebla, en esos intercambios de futbol que se daban y se dan entre colegios. Dijo que lo había hospedado un José Luis Rico. Brinqué de inmediato, le dije a Yamil ese es mi cuate, y llamé por teléfono y lo enlacé. Yamil le daba las gracias y me cuenta ahora Rico, que su mamá, Sabina González, llamaba cuatro o cinco veces al día, para saber cómo andaba su chaval. Cosas de las preocupaciones de las madres. Pues, le dije a Rico ya puedes presumir que de joven hospedaste en tu casa a quien luego sería gobernador de Querétaro. Y puedes poner una placa en esa casa antigua, que dijera: Aquí durmió de joven quien ahora es gobernador de Querétaro. Un orgullo orizabeño. Fin de la anécdota.

La comida

Cuando hacia hambre, nos fuimos a Los Farolitos, el que está por Walmart. Estaba lleno, es un restaurante muy popular, donde se come como campeón, siempre pido mi sopa de fideos, que los hacen como los hacia la abuela Genoveva, en Villa Azueta, y mi madre nos llevaba de pequeños, esos aromas de las comidas se guardan no solo en el olfato y el gusto, se guardan en las memoras de la vida. Buena comida y rematamos en Plaza Andamar al café de la tarde y la partida de regreso a Orizaba, que también es pueblo y ahora mágico.

